Mit KGV 25 sehr hoch bewertet und trotzdem der Inbegriff einer Value-Aktie. Coca-Cola ist eine der bekanntesten Aktien und Dividendenaristokrat. Doch hat die Aktie ihre besten Zeiten hinter sich? Von Johann Werther

Coca-Cola ist die vielleicht bekannteste Aktie auf der Welt. Nicht zuletzt durch das Warren Buffett Investment wurde das Unternehmen zum Inbegriff der Value Aktie. Doch der Hersteller von Softdrinks ist mehr als das.

Nämlich ein global diversifiziertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 256 Milliarden Euro. Dabei werden die Abfüllunternehmen gesondert gehandelt und es geht nur um den Hersteller der Sirupe bekannter Marken wie Fanta, Sprite und natürlich Coca-Cola.

Kriterienanalyse der Coca Cola-Aktie

Doch egal wie gut ein Geschäft oder die Nachrichten sein können, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, allerdings bedeutet eine gute Performance am Ende auch oft erfolgreiches Management. Bei Coca-Cola lässt sich das leicht am Kurs ablesen, denn die Aktie liegt auf die letzten fünf Jahre um 53 Prozent im Plus.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 2,84 Prozent. Damit ist sie nummerisch sicher kein Blockbuster, doch wird kontinuierlich gesteigert. Nicht umsonst trägt Coca-Cola den Status des Dividendenaristokraten.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Streubesitz

Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei Coca-Cola ist dies allerdings nicht der Fall. Dieser liegt hier bei 65 Prozent.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Bewertung

Mit einem KGV von 25 ist die Aktie definitiv kein Schnäppchen. Zwar wird immer noch ordentlich Dividende gezahlt, doch trotzdem ist diese Bepreisung kritisch zu sehen. Von dem Status einer Value-Aktie hat sich Coca-Cola unter diesen Umständen leider weit entfernt.

Deswegen 0 von 2 Punkt für die Aktie

Newslage

Und die Newslage ist genau das, was der Aktie benötigt, nämlich nicht vorhanden. Um Coca-Cola ist es ruhig. Einzig die Meldung steigender Zuckerpreise durch Missernten machte die Runde, doch wirklich empfindlich dürfte dies das Unternehmen nicht treffen.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Zukunft des Geschäftsmodells

Die Zukunftsaussichten des Getränkeherstellers könnten dagegen besser nicht sein. Durch die verschiedenen immer wieder erscheinenden neuen Produkte sichert sich das Unternehmen auch immer wieder eine jüngere Zielgruppe, auch mit den weniger zuckerhaltigen Getränken. Aktuell gibt es wenig, was gegen eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens spricht.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Fazit zu Coca Cola

Damit erreicht Coca-Cola in diesem Ranking 8 von 10 Punkten. Coca-Cola ist definitiv ein einzigartiges Unternehmen, dass man aber lieben muss, um es zu kaufen. Die durchaus hohe Bewertung ist der guten Arbeit der vergangenen Jahre und Jahrzehnte geschuldet, muss sich aber erst wieder etwas herunterfahren, bevor die meisten Anleger wieder ans Zuschlagen denken werden. Zudem ist Coca-Cola eine richtige Weihnachtsaktie.

Übrigens: Aus diesem Grund wird Warren Buffett seine Coca-Cola-Aktien niemals verkaufen.