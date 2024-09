Alle Augen richten sich heute Abend auf das Produkt-Event von iPhone-Konzern Apple. Ein Analyst ist besonders optimistisch: Er hält es für möglich, dass das Event der Aktie Potenzial für einen Kursanstieg von 30 Prozent in den kommenden Monaten gibt. Das steckt dahinter.

Jedes Jahr im September richtet sich die ganze Welt auf das Apple-Hauptquartier in Cupertino. Denn heute Abend stellt der Konzern seine jüngsten Produkt-Innovationen vor. Der Star seit Jahren: das Flaggschiffprodukt von Apple, das iPhone.

Ein Analyst verspricht sich von diesem Event besonders viel – und könnte sich vorstellen, dass die Apple-Aktie dadurch ein Kurspotenzial von 30 Prozent entwickelt. Doch welche Gründe stecken dahinter?

Darum sieht Analyst nach iPhone-Event ein Kurspotenzial von 30% für die Apple-Aktie

Der Bulle hinter dieser mutigen Prognose: Wedbush-Analyst Dan Ives, der als einer der renommiertesten Experten für Tech-Aktien gilt. Der Grund für Ives Optimismus: natürlich Künstliche Intelligenz (KI).

So berichtete das Finanzportal „Seeking Alpha“, dass der Wedbush-Analyst in einer neuen Investoren-Notiz darauf hinwies, dass die Einführung des neuen iPhone 16, das für heute Abend erwartet wird, eine neue Welle der KI-Nutzer für Verbraucher weltweit eröffnet.

„Bei der Veröffentlichung des iPhone 16 dreht sich alles um Apple Intelligence und die Entfesselung der KI-Revolution durch Cupertino", so Analyst Dan Ives in der Notiz. „Wir schätzen, dass etwa 20% der Verbraucher weltweit in den kommenden Jahren über das Apple-Ökosystem auf generative KI-Apps zugreifen und mit ihnen interagieren werden, was mit dem iPhone 16 in dieser Woche seinen Anfang nimmt".

So hohe Kurschancen sind bei der Apple-Aktie laut Top-Analyst drin

Seine Einstufung für die Apple-Aktie: 285 US-Dollar – das entspricht derzeit einer Kurschance von fast 30 Prozent. Tatsächlich ließ Apple die vergangenen Jahre mit grundlegenden Veränderungen beim iPhone auf sich warten. Das könnte sich durch KI nun ändern und die Lieferungen kräftig in die Höhe treiben.

„Unserer Meinung nach könnte Apple im GJ25 mehr als 240 Millionen iPhones verkaufen, wenn sich dieser KI-gesteuerte Upgrade-Zyklus durchsetzt", so Ives.

„Wir glauben, dass die Demos auf der Veranstaltung im Apple Park die Augen öffnen werden und für die breitere strategische Vision für Verbraucher sprechen, die auf das iPhone 16 upgraden wollen", heißt es laut Seeking Alpha in der Notiz.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.