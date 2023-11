Sollte man jetzt noch schnell bei den Aktien von Nvidia zuschlagen? Der KI-Gigant präsentiert heute die Zahlen zum jüngsten Quartal – und die Analysten können sich vor Begeisterung kaum halten. Ein Milliardär und einer der größten Vermögensverwalter der Welt haben ihre Positionen bei Nvidia jedenfalls nochmal ordentlich erhöht

Es sind die wohl mit am meisten erwarteten Quartalszahlen des Jahres: die des KI-Giganten Nvidia. Kaum eine andere Aktie fand im Jahr 2023 wohl so viel Beachtung wie die des Chip-Giganten. Kein Wunder: Nvidia ist ein entscheidender Spieler, wenn es um künstliche Intelligenz geht und die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits über 230 Prozent im Plus.

Heute verkündet der Hersteller von Grafikkarten die Ergebnisse des jüngsten Quartals. Doch womit können Anleger rechnen und lohnt es sich, jetzt kurz davor noch zuzuschlagen? Ein bekannter Milliardär scheint jedenfalls überzeugt.

Dieser Milliardär kauft kräftig bei Aktien von Nvidia nach – sollten Sie es auch?

Chase Coleman gilt als einer der bestverdienenden Hedgefonds-Manager der Welt – und das zurecht. Forbes schätzt sein Vermögen auf 8,5 Milliarden Dollar. Wenn er kauft und verkauft, sehen Anleger ganz genau hin. Denn Coleman ist Gründer der Investmentgesellschaft Tiger Global Management – und das mit Erfolg. 2020 etwa erzielte er einen Gewinn von 48 Prozent und schlug den S&P 500 damit um Längen. Bei Tiger Global Management verwaltet er derzeit ein Vermögen von über 58 Milliarden Dollar. Die jüngste Offenlegung seines Portfolios, die den Stand zum 30. September zeigt, offenbart: Coleman hat bei Nvidia ordentlich zugeschlagen.

Und zwar stockte er seine Beteiligung beim KI-Giganten nochmal um fast 80 Prozent auf und kaufte über 482.000 neue Aktien. Insgesamt hält er über eine Million Nvidia Aktien, die nun über 3,5 Prozent seines Portfolios einnehmen. Im Quartal zuvor waren es noch 2,22 Prozent. Auch der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, die Vanguard Group, scheint optimistisch. Denn auch sie stockten die Position zum Stand Ende September ordentlich auf und kauften über zwei Millionen neue Nvidia-Aktien hinzu.

Nvidia-Aktie vor den Zahlen – was können Anleger erwarten?

Und auch die Analysten scheinen mehr als begeistert: Im Konsens rechnen sie für das dritte Quartal mit einem Umsatzplus von 171 Prozent. Noch spannender wird es beim Gewinn je Aktie: Hier könnte sich der Wert um über 1000 Prozent auf 3,37 Dollar erhöhen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch für das Gesamtjahr sind die Aussichten optimistisch: Hier rechnen die Analysten mit einem Umsatzplus von über 100 Prozent auf 54,88 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie könnte sich um fast 350 Prozent auf 10,94 Dollar erhöhen. 60 von 63 Analysten empfehlen derzeit den Kauf. Nur drei empfehlen das Halten, keiner den Verkauf. Eine durchschnittliche Kurschance von 648,5 Dollar verspricht derzeit eine Kurschance von fast 30 Prozent.

