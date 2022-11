Mit der Dividende ist das so eine Sache: Meistens stimmt die Dividendenrendite nämlich gar nicht, die bei vielen Aktien angegeben wird. Warum das so ist und wie Sie die richtige Dividendenrendite für sich herausfinden.

Sucht man online oder in Magazinen nach Aktien und ihren Dividendenrenditen, so erhält man eine eindeutige Zahl. Doch leider stimmt diese Zahl in den meisten Fällen nicht. Dabei ist das keinesfalls eine böse Absicht. Doch die Dividendenrendite wird ja so berechnet: Aktuelle Dividende in Euro je Aktie geteilt durch den aktuellen Börsenkurs der Aktie (oder den Börsenkurs bei der Hauptversammlung/Jahresanfang).

Doch wir wissen ja nun, dass sich der Börsenkurs jederzeit ändert. Und Anleger, die jahrelang auf eine Aktie setzen, haben sowie eine ganz andere Dividendenrendite als anfangs angenommen. Warum? Weil sich der Börsenkurs ja jederzeit ändert und sich die Höhe der Dividende ja auch meistens von Jahr zu Jahr ändert. Doch das ist kein Problem: Denn so finden Sie heraus, wie hoch Ihre persönliche Dividendenrendite wirklich ist.

So hoch ist Ihre persönliche Dividendenrendite

Stellen Sie sich vor, Sie hätten im Jahr 2010 die Allianz-Aktie erworben. Bei der Hauptversammlung der Allianz im Jahr 2010 lag der Aktienkurs bei 84,31 Euro. Damals gab es eine Dividende in Höhe von 4,50 Euro, was zu einer guten Dividendenrendite von 5,06 Prozent führte. Wenn Sie die Aktie bis heute behalten haben, so beträgt Ihre Dividendenrendite für 2022 aber nicht 5,06 Prozent. Denn für 2022 zahlt die Allianz 10,80 Euro Dividende je Aktie. Dafür müssen Sie nun die Dividende in Höhe von 10,80 Euro durch Ihren Einstandskurs von 84,31 Euro teilen. Heraus kommt Ihre persönliche Dividendenrendite von 12,81 Prozent! Und diese liegt auch viel höher als die aktuell von der Allianz ermittelte Dividendenrendite in Höhe von 6,18 Prozent.

Ihre persönliche Dividendenrendite errechnet sich immer aus Ihrem individuellen Einstandskurs der Aktie und indem Sie die aktuelle Dividende in Euro je Aktie durch Ihren Einstandskurs der Aktie teilen.

Hier nochmal die Formel, die Sie auf alle Ihre Investments anwenden könne:

(Aktuelle Dividende in Euro je Aktie / Ihren persönlichen Einstandskurs der Aktie)*100 = Ihre persönliche Dividendenrendite in Prozent