Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall verliert am Montag deutlich und stürzt auf ein Mehrmonatstief – dann erholt sich der Titel plötzlich wieder. Sollten Anleger jetzt zuschlagen oder sind weitere Verluste zu befürchten?

Schon zweimal in diesem Jahr musste die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall nach ihrem Allzeithoch im April bei rund 570 Euro starke Kursverluste aufgrund von Gewinnmitnahmen verkraften – und jetzt der nächste Schlag. Im Zuge einer allgemeinen Schwäche von deutschen Aktien am Montag war die Rheinmetall-Aktie am Morgen einer der größten Verlierer im DAX.

Zwischenzeitlich stürzte der Wert um fast neun Prozent auf unter 450 Euro ab und entfernte sich damit deutlich von einer Stabilisierung bei um die 500 Euro. Kurz danach dann aber schon wieder die Aufholjagd: Bis zu Vormittag stand nur noch ein Minus von etwa 3,5 Prozent zu Buche. Was ist da los?

Starker Abverkauf bei Rheinmetall-Aktie übertrieben?

Von Seiten des Unternehmens gab es zunächst keine Nachrichten, die einen solchen Kurseinbruch rechtfertigten. Der Rüstungskonzern hatte stattdessen zuletzt einen Auftrag aus Spanien zu Artillerie-Treibladungssytemen im Wert von 205 Millionen Euro vermeldet. Zudem hat sich die Lage im Ukraine- und Israel-Gaza-Krieg in den letzten Tagen eher noch verschärft.

Ein solch starker Abverkauf scheint in diesem Kontext übertrieben und lässt sich wohl eher mit Panikverkäufen im Zuge eines sehr schwachen DAX erklären. Dass mit Rheinmetall und Siemens Energy genau die Aktien die größten Verluste machen, die bisher im Jahr zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex zählen, scheint daher nur logisch, da hier auch der Druck zu Gewinnmitnahmen besonders groß ist.

Einstieg bei Rheinmetall-Aktie jetzt günstig?

Dass der Abverkauf bei Rheinmetall zumindest in der Höhe von fast neun Prozent übertrieben war, schien dann auch der Markt schnell zu bemerken, als sich die Verluste in kurzer Zeit begrenzten. Für Anleger könnte ein Einstieg bei der Aktie aber jetzt immer noch günstig sein.

Zuletzt hatte das Analysehaus Metzler sein Kursziel für die Rheinmetall-Aktie sogar von 705 auf 720 Euro angehoben. Ob es für das Papier wirklich so hoch geht, ist natürlich nicht klar, aber zumindest ein Wert über 500 Euro ist der Aktie mittelfristig zuzutrauen. Derzeit notiert der Titel schon wieder bei rund 464 Euro.

