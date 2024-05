Diese Biotech-Aktie ist vielen Anlegern ein Begriff. Zum großen Gewinner an den Börsen könnte das Papier aber erst noch werden. Aber kann Sie die Aktie wirklich reich machen?

Das Schweizer Unternehmen CRISPR Therapeutics dürfte vielen Anlegern auch deshalb ein Begriff sein, weil der Begriff CRISPR mittlerweile nicht nur in der Medizin bekannt ist. CRISPR ist in wenigen Jahren zu einem beliebten Werkzeug der Genom-Editierung geworden. Mit dem von den Nobelpreisträgerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna entwickelten Verfahren lässt sich die DNA mittels Genschere schnell und präzise verändern beziehungsweise "zerschneiden". Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfältig und auch zur Behandlung von Krebserkrankungen und Diabetes ist die Behandlung prinzipiell geeignet.

Genau in diese Bereiche will auch CRISPR Therapeutics in Zukunft vorstoßen, klinische Studien zu Behandlungskandidaten laufen. Schon etwas weiter ist dabei ein anderes Medikament, das dem Aktienkurs bald ordentlich Aufwind verleihen könnte.

Explodierendes Wachstum bei CRISPR Therapeutics?

Vor allem eine Gentherapie für zwei Krankheiten könnte bei dem Unternehmen schon in diesem Jahr zu sagenhaften Wachstumsschüben führen. Casgevy ist nämlich das erste zum Verkauf zugelassene Medikament des Biotech-Unternehmens. Die Gentherapie wird bei zwei erblich bedingten Blutkrankheiten eingesetzt, die durch die Behandlung sogar geheilt werden können.

Erst im Dezember 2023 respektive Januar 2024 hat die amerikanische Arzneimittelbehörde die Gentherapie zugelassen, große Umsatzsprünge waren daher bis jetzt noch nicht zu verzeichnen. Im Schnitt gehen die Analysten an der Wall Street aber davon aus, dass CRISPR Therapeutics größtenteils nur durch dieses Produkt im Jahr 2024 81 Millionen US-Dollar und im nächsten Jahr 356 Millionen US-Dollar einnehmen könnte. Das wäre ein Anstieg um fast 340 Prozent zwischen den beiden Jahren. Zwar gehen die Experten nicht davon aus, dass der Konzern vor 2025 profitabel sein wird, nicht wenige halten es aber für möglich, dass das Unternehmen in den nächsten 18 Monaten einen positiven Gewinn je Aktie verbuchen kann.

Positiv ist zudem der Ausblick auf die Entwicklung des CTX211-Programms, das im besten Fall zur Heilung von Typ-1-Diabetes eingesetzt werden könnte. Damit würde das Unternehmen einen Markt ansprechen, der bis zum Jahr 2029 fast 39 Milliarden US-Dollar wert sein soll.

Macht CRISPR Therapeutics Anleger reich?

Die Aussichten für den Biotech-Player sind also vor allem langfristig gut. Anleger sollten aber durch den Kauf der Aktie nicht von einem Lottogewinn ausgehen. Bei einer Marktkapitalisierung von derzeit 4,8 Milliarden US-Dollar können von dem Papier keine plötzlichen und gigantischen Kurssprünge mehr erwartet werden.

Zum Millionär wird man mit CRISPR Therapeutics also nicht so schnell, über einen größeren Zeitraum könnte sich die Aktie den Wert des eigenen Portfolios nach und nach erhöhen und so zu einer vielversprechenden Beimischung werden.

Übrigens: Auch Star-Investorin Cathie Wood ist ein Fan der Aktie

