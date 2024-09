Sie wollen investieren wie die echten Börsenprofis? Das geht mit diesen drei Top-Hedgefonds, die tatsächlich börsengelistet sind und in der Vergangenheit eine eindrucksvolle Performance abgeliefert haben. Zeit hier zuzuschlagen?

Hedgefonds haben einen mystischen Ruf an der WallStreet. Nicht umsonst bezeichnet man die Vehikel als Smart Money, die teilweise völlig unkorreliert zum Gesamtmarkt (und häufig mit weniger Schwankungen) attraktive Returns für Anleger generieren.

Doch leider ist es schwer für Privatanleger in diese Fonds zu investieren, wegen der Exklusivität und der enorm hohen Mindestanlagesummen.

Diese 3 Hedgefonds können Anleger jetzt kaufen

Allerdings gibt es einige wirkliche Top-Hedgefonds, die tatsächlich an der Börse gelistet und deswegen für Anleger handelbar sind. Zwar muss man hier häufig einen Umweg, beispielsweise über die Börse in New York oder London machen, doch dies kann sich mit Blick auf die Performance der Fonds lohnen.

Besonders diese drei Hedgefonds sollten sich Anleger dabei genauer anschauen:

Pershing Square (Performance 3 Jahre: 48 Prozent)

Der vielleicht bekannteste börsengelistete Hedgefonds ist dabei der des legendären Investors Bill Ackman. Dessen Vehikel ist via dem Mantel Pershing Square (ISIN: GG00BPFJTF46) an der Londoner Börse gelistet.

Anleger, die mit Ackman investieren, setzen auf ein konzentriertes Aktienportfolio mit zusätzlichen Zins- und Makrowetten, die über Derivate abgedeckt werden.

BH Macro (Performance 10 Jahre: 74 Prozent)

Ebenfalls ein börsennotierter Feeder (Aktienmantel) für einen Hedgefonds ist BH Macro (ISIN: GG00B1NP5142), der an der Londoner Börse gelistet ist.

Der Hedgefonds konzentriert sich auf eine unkorrelierte, teilweise gehebelte Strategie, insbesondere mit Fokus auf den Bereich Währungen.

Cooper Creek Partners (Performance 5 Jahre: 101 Prozent)

Für Investoren, die lieber einen klassischen Long/Short-Hedgefonds kaufen wollen, könnte der Cooper Creek Partners (ISIN: IE00BG08NP17) interessant sein. Dieser Fonds ist sogar mit offizieller UCITS-Variante in Europa gelistet.

Konkret fokussiert sich das Management auf eine Long-/Short-Strategie im Bereich der Mid und Small Caps in den USA.

