Der deutsche Leitindex Dax kommt heute an Fronleichnam nicht wirklich vom Fleck. Die anstehende Fed-Sitzung lässt Anleger Vorsicht walten. Das erwarten die Experten

Der deutsche Leitindex Dax kommt heute an Fronleichnam nicht so richtig in Schwung. Er liegt derzeit leicht im Plus und steht bei 15.964 Punkten.

Die Vorsicht der Anleger könnte laut Analysten an der anstehenden US-Notenbank-Sitzung nächsten Mittwoch liegen. Noch ist nicht bekannt, ob die Zinsen noch einmal erhöht werden oder ob gar eine Zinspause möglich ist.

"Nach oben hat es der Dax ohne neue und überzeugte Käufer schwer", sagte Thomas Altmann von QC Partners, gegenüber Reuters. "Und diese dringend notwendigen Käufer werden ohne neue positive Nachrichten kaum in den Markt kommen." Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Währungshüter um Notenbank-Chef Jerome Powell das Zinsniveau der aktuellen Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent nicht antasten werden. Eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbanken bedeute nicht unbedingt das Ende von Zinsanhebungen, das realisierten einige Anleger gerade, sagte Kit Jukes von der Societe Generale.

Die Zinsen wurden von der amerikanischen Notenbank Fed seit Anfang 2022 bereits zehn Mal in Folge erhöht, um die Inflation mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Zu den heutigen Gewinnern zählen aktuell Continental und Daimler Truck. Sie führen mit einer Performance von jeweils über zwei Prozent den deutschen Leitindex an. Siemens Energy und Sartorius hingegen bilden die Schlusslichter, haben schon minus 2,71 und minus 2,92 Prozent verloren.

