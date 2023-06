Überraschend legte die Zalando-Aktie in der vergangenen Handelswoche um 7,6 Prozent zu, doch der kurzfristige Aufwärtstrend scheint sich am Donnerstag nicht fortsetzen zu können. Das sind die Gründe und so geht es weiter.

Die Aktie von Zalando erlebte am Donnerstag bereits in den frühen Handelsstunden ein bewegtes Handelsgeschehen. Vorbörslich ging es für den Titel 1,8 Prozent nach unten, worauf nach offizieller Eröffnung in Frankfurt am Main ein Turnaround bis hin zu einem Plus von 2,6 Prozent folgte. Anschließend wurden fast alle gewinne wieder abgegeben. Das steckt dahinter:

Erst an der DAX-Spitze jetzt wieder runter – Das sind die Gründe

Der wilde Ritt der Zalando-Aktie kann vor allem mit zwei Geschehnissen am Donnerstag erklärt werden. Zum einen geht es dabei um die Ergebnismeldungen des Konkurrenten ASOS, zum anderen um eine Studie des Analystenhauses Bernstein.

Die Zahlen des Konkurrenten ASOS trieben nämlich heute zeitweilig die Aktie. Der britische Online-Modehändler wartete nämlich mit starken Zahlen, besserer Profitabilität und einem bestätigten Ausblick auf.

Während die ASOS-Aktie aber +14 Prozent zulegen konnte, verlor Zalando unter dem Strich, vor allem wegen der Analysteneinschätzung des Hauses Bernstein. Diese starteten die Aktie mit "Underperform" und einem Kursziel von 21 Euro. Hier wurde vor allem die Bewertung negativ aufgenommen.

Zalando-Aktie: So geht es weiter

Wie aber geht es mit der Zalando-Aktie jetzt weiter? Immerhin ist die Aktie weit von ehemaligen Hochs über 100 Euro entfernt und Anleger hatten zuletzt auf einen Aufwärtstrend gehofft.

Tatsächlich sieht es aber momentan nicht danach aus, als würde die Aktie einen anderen Weg nehmen, als nach unten. Auf der fundamentalen Seite belastet vor allem die Unsicherheit aufgrund der makroökonomischen Verhältnisse, die auch trotz der Ergebnisse des Konkurrenten ASOS weiterhin stark ist.

Zudem befindet sich die Aktie charttechnisch in einem deutlichen Abwärtstrend, den sie vermutlich erst durch den Durchbruch durch die Marke von 30 Euro beenden kann. Einen Anlass für einen solchen Anstieg gibt es allerdings momentan nicht.

Der Titel dürfte deswegen vermutlich in einem schwierigen Marktumfeld wieder unter 20 Euro fallen und dort einen Boden ausbilden.

Lesen Sie auch:

Größter Immobiliencrash aller Zeiten – Stellt er selbst 2008 in den Schatten?