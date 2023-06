Größter Immobiliencrash aller Zeiten

Erfolgsautor Robert Kiyosaki traut dem Frieden an den Märkten schon länger nicht mehr. Laut dem Unternehmer soll es eine deutliche Korrektur geben, einen Crash, der selbst die Verwerfungen von 2008 in den Schatten stellen wird.

Dass Robert Kiyosaki nicht gerade zu den Perma-Bullen der WallStreet zählt, wurde spätestens klar, als der Investor verkündete nur noch Gold, Silber und Bitcoin zu halten. Spätestens jetzt wird aber klar, warum er das tut, denn Kiyosaki geht von einem Crash härter als in der Finanzkrise 2008/09 aus.

Auf Twitter sagte der erfolgreiche Autor, dass der größte Crash am Immobilienmarkt aller Zeiten bevorstehen würde. Dabei ging er vor allem auf leer stehende Büroflächen ein, die sich in Städten wie San Francisco mehren.

Greatest Real Estate crash ever. 2008 was the GFC. 2023 will make 2008 GFC look like nothing. In 2019 Office Towers in San Francisco were hot. In 2023 same buildings have lost 70% of value. What will WOKE cities do with office buildings? Homes for the homeless. Get G, S, BC.