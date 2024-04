Manch ein Anleger mag sich denken, dass der Zug beim Biotechriesen Novo Nordisk schon abgefahren ist. Zwei andere Branchenaktien könnten aber jetzt noch Gas geben. Lohnt sich ein Investment?

Novo Nordisk ist das wertvollste Unternehmen Europas und die Aktie der Dänen konnte in den letzten Jahren eine sagenhafte Rally hinlegen und stieg über drei Jahre betrachtet auf US-Dollarbasis um mehr als 270 Prozent. Derzeit liefert sich der Konzern im Bereich der Abnehmpräparate ein enges Rennen mit Wettbwerber Eli Lilly.

Beide Konzerne konnten mit ihren Wirkstoffen Wegovy (Novo Nordisk) und Zepbound (Eli Lilly) schon große Erfolge in einem Markt feiern, der laut Goldman Sachs bis zum Jahr 2030 um die 100 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Anleger dürften sich aufgrund der jüngsten Erfolge aber fragen, ob sich ein Einstieg bei den Unternehmen ohne größere Rücksetzer überhaupt lohnt.

Zwar sind durch die Marktmacht von Novo Nordisk auch weitere Kurssteigerungen möglich, an der Wall Street erwarten Analysten aber momentan nicht mehr viel Kursrendite. Rechnet man die Kursziele der Analysten zusammen, dann würde es für die Aktie der Dänen in den nächsten zwölf Monaten um etwa 11 Prozent nach unten gehen. Mehr Upside bieten da derzeit diese zwei Titel.

Mehr Potenzial als KI?

Günstig einstiegen können Anleger derzeit bei Regeneron. Das Biotech-Unternehmen ist mit einem KGV von 27,7 momentan deutlich billiger als der Sektordurchschnitt von etwa 48,4 und auch Novo Nordisk mit 47,4. Seit mehreren Jahren befindet sich das Papier zudem in einer stabilen Aufwärtsbewegung und verezeichnete beim Kurs über drei Jahre betrachtet ein Plus von über 90 Prozent.

Besonders an dem Unternehmen ist sein Engagement in der Genetikmedizin, die laut CEO Leonard Schleifer für die Branche noch wichtiger sein könnte als Künstliche Intelligenz (KI). Die Analysten an der Wall Street trauen dem Papier mittelfristig noch ein durchschnittliches Upside von fast elf Prozent zu.

Explosiver Biotech-Auftritt

Einer der Shootingstars der Biotech-Szene ist derzeit Biohaven. Die Aktie des Unternehmens konnte seit ihrem Börsengang im September 2022 etwa 600 Prozent zulegen und stellt damit viele Wettbewerber in den Schatten. Das Unternehmen verfügt dabei über eine beeindruckende Pipeline an unterschiedlichen Wirkstoffkandidaten. Unter anderem sind Medikamente gegen Zwangserkrankungen, Depressionen, Alzheimer, Parkinson und auch gegen Krebs teilweise schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Zudem werden auch Medikamente erforscht, die das Problem der Muskelabbaus bei der Einnahme von Wirkstoffen zur Gewichtsreduzierung versuchen zu lösen.

Sollten nur einer dieser Stoffe zur Marktreife kommen, könnte das Biohaven enorme Profite bescheren. Einige Experten bezeichnen das kleine Unternehmen als einen der aufregendsten Player der Branche. Und spekulative Anleger könnten den derzeitigen Kursrücksetzer nutzen, um einzusteigen. Die Analysten von UBS stuften das Papier kürzlich mit „Buy“ ein. Der Konsens an der Wall Street ist ein Upside von zwölf Prozent.

