Ist das ein Zeichen, dass man unbedingt auch in diese Aktien investieren sollte? Die zwei mächtigsten Aktionäre der Welt, BlackRock und Vanguard, setzen bei ihren zehn größten Aktienpositionen auf dieselben Kandidaten. Um welche handelt es sich dabei, und sollten auch Sie investieren?

BlackRock und Vanguard gelten als die wohl mächtigsten Aktionäre der Welt. Beide sind die größten Vermögensverwalter, die es gibt. Keiner sonst hat so viel verwaltetes Vermögen unter einem Dach wie diese beiden Unternehmen.

Allein BlackRock sammelte im ersten Halbjahr 2024 fast 140 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern ein und erreichte so ein Rekordhoch von 10,6 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

Fest steht: Wenn jemand den Ton am Aktienmarkt angibt, dann sind es wohl BlackRock und Vanguard. Bei den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen sie fast immer zu den größten Anteilseignern. Wenn also beide bei ihren zehn größten Positionen auf dieselben Aktien setzen und diese eine Gewichtung von jeweils fast 30 Prozent haben, liegt es nahe, dass auch Anleger über eine Investition in diese Aktien nachdenken sollten.

Das sind die zehn größten Positionen der mächtigsten Vermögensverwalter der Welt

Wir haben uns die Portfolios von BlackRock und Vanguard anhand der jüngsten 13F-Einreichungen angesehen und die größten Positionen verglichen. Der aktuelle Einblick bezieht sich auf den Stand zum Ende des zweiten Quartals 2024.

Das Ergebnis: Beide Vermögensverwalter haben in ihren Top-10-Positionen eine Gewichtung von fast 30 Prozent, und beide setzen dabei auf exakt dieselben Aktien. Der einzige Unterschied liegt in den Transaktionen, die sie im vergangenen Quartal vorgenommen haben. So haben beide grundsätzlich ihre zehn größten Positionen weiter aufgestockt. Vanguard hat jedoch seine Positionen bei Amazon und Berkshire Hathaway leicht reduziert, während BlackRock zwar ebenfalls bei Berkshire kürzte, aber auch bei Alphabet C und Broadcom Verkäufe tätigte.

Es ist relativ klar, warum sowohl BlackRock als auch Vanguard auf diese Aktien setzen: Diese Unternehmen gehören nicht nur zu den wichtigsten und mächtigsten der Welt, sondern auch Analysten sind überwiegend optimistisch und empfehlen diese zehn Aktien mehrheitlich zum Kauf. Im Durchschnitt bieten aktuell alle zehn eine Kurschance von 22 Prozent.

whalewisdom Die Top 10 Positionen von BlackRock und Vanguard

Lesen Sie auch: Infineon greift an: Können sich Nvidia-Aktionäre jetzt warm anziehen?

Oder: Knall bei deutschen Aktien: Werden Allianz und BASF jetzt auch mit in die Tiefe gerissen?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.