Schafft es der Dax, den heutigen Tag über 16.000 Punkten zu beenden, oder bleibt er knapp darunter? Der KI-Boom beflügelt die Börsen-Stimmung, doch die ungewisse Lage um die US-Schuldenobergrenze stimmen Anleger vorsichtig. Wie geht es weiter?

Der Dax durchbrach heute erneut die wichtige Marke von 16.000 Punkten, fiel im Laufe des Tages jedoch wieder knapp darunter und liegt derzeit bei 15.962 Punkten. Der Boom rund um die KI-Branche hatten heute für Optimismus an den Börsen gesorgt. Das lag unter anderem an einer Ankündigung des bekannten Chip-Herstellers Nvidia: Der arbeitet laut eigenen Angaben in Israel an einem der schnellsten Supercomputer der Welt, um den bahnbrechenden Fortschritten im Bereich künstliche Intelligenz gerecht zu werden. Die Aktie legte heute über drei Prozent zu und markiertem mit 380,50 Euro ein neues Hoch, liegt seit Jahresanfang rund 175 Prozent im Plus. Dennoch warnen Experten vor zu großer Euphorie: "Da der Aktienkurs weit über dem langfristigen Durchschnitt liegt, wird Nvidia nun unter Druck stehen, ein durchgehend hohes Wachstum zu liefern. Dies könnte künftig zu einer erhöhten Volatilität der Titel führen", so Susannah Streeter, Managerin beim Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown gegenüber Reuters.

Ungewissheit um US-Schuldenobergrenze stimmen Anleger vorsichtig

Trotz KI-Boom verhalten sich die Anleger jedoch weiterhin vorsichtig. Noch immer herrscht Ungewissheit bezüglich der Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Zwar konnte man sich nun kürzlich einigen – diese ist allerdings noch lange nicht gesetzt. Am Mittwoch findet nun endlich die Abstimmung bezüglich des Kompromisses von Präsident Joe Biden und dem führenden Republikaner im US-Kongress, Kevin McCarthy statt. Die Gefahr besteht, dass sich einige Abgeordnete gegen den Vorschlag aussprechen, die US-Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar bis 2025 auszusetzen. „Nach dem zähen Ringen folgt nun die nächste Mammutaufgabe, den Gesetzesentwurf durch beide Kammern des Kongress zu bringen. Und hier könnte es durchaus turbulent werden", erklärt Christian Henke, Analyst beim Broker IG gegenüber Reuters.

Unterdessen fielen die Aktien von Nestlé und Unilever heute beide um 2,5 Prozent. Der Grund: Beide Unternehmen kündigten den Rücktritt ihrer Finanzchefs an. Um fast ein Prozent zulegen konnte dafür aber die Aktie von Daimler Truck. Der Weltgrößte LKW-Bauer kündigte gemeinsam mit Toyota an, die Nutzfahrzeug-Töchter Mitsubishi Fuso und Hino Motors zusammenzulegen.

Mit Material von rtr