Immer mehr Anleger investieren für ein Einkommen aus Zinsen und Dividenden, um regelmäßig Geld aus den eigenen Anlagen zu erhalten. Wir haben drei Ideen, mit denen Investoren das erreichen können.

An der Börse kann man investieren, um schnell reich zu werden, was aber in den meisten Fällen mit einem Totalverlust endet. Man kann aber auch investieren, um Kursgewinne zu erzielen, oder eben ein regelmäßiges Einkommen aus seinen Erträgen zu erhalten.

Ob Zinsen oder Dividenden – all dies ist das berühmte “passive Einkommen”, welches generiert wird, während man selbst schläft. Doch wie schafft man es solche regelmäßigen Cashflows zu erhalten und welche Assets sind die Richtigen dafür?

Insgesamt zwölf Assetklassen könnten 2023 spannend sein, diese drei stellen wir Ihnen heute vor:

3 Tipps für ein hohes passives Einkommen

US-Dividendenaktien

Wer ein regelmäßiges Einkommen aus Zinsen oder Dividenden sucht, der schaut zumeist als allererstes in die USA. Hier tummeln sich viele spannende und weltweit agierende Werte, die als gute Dividendenzahler bekannt sind. Nicht umsonst gibt es in Amerika auch die meisten Dividendenaristokraten.

Dazu zahlen Aktien wie McDonalds, PepsiCo etc. einmal pro Quartal oder zumindest alle vier Monate, sodass ein regelmäßiger Einkommensstrom entsteht, anders als Beispielsweise bei europäischen Werten, welche vornehmlich nur einmal zahlen.

Weitere spannende Dividenden-Aktien finden Sie hier.

Funktürme

Noch prognostizierbarer und konservativer ist allerdings das Geschäft mit Funktürmen. Hier finden Anleger überwiegend regelmäßige Cashflows mit angemessenen Wachstum, da die Mobilfunkanbieter auf diese Infrastrukturplayer angewiesen sind.

Zwar sind Bewertungen in diesem Sektor oftmals etwas höher, doch trotzdem sind noch attraktive Dividendenrenditen zwischen zwei und drei Prozent möglich. Eine bekannte Aktie ist unter anderem die American Tower Corp.

Wandelanleihen

Und auch im Anleihebereich gibt es einige spannende Möglichkeiten. So zum Beispiel durch Wandelanleihen, die durch ihre Struktur, gerade in den USA, zwei wesentliche Komponenten vereinen. Zum einen gibt es einen festen Zins (Kupon) zum anderen die Upside durch einen steigenden Aktienkurs.

Wie immer müssen Anleger hier nicht in einzelne Werte investieren, da dies gerade Aufseiten des Zinsmarktes sehr schwierig ist. So gibt es zum Beispiel den SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (ISIN: US78464A3591)

Übrigens: Hier finden Sie Teil 1 unserer Serie zu passivem Einkommen mit weiteren lukrativen Tipps.