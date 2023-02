Die Fondsmanagerin Cathie Wood nutzt die drastisch gesunkenen Kurse vieler Tech- und Biotech-Aktien zum Aufstocken und zum Neueinstieg bei folgenden Werten.

Normalerweise kauft der Ark Innovation Fonds von Cathie Wood Aktien nicht jeden Tag Aktien. In der letzten Woche wurden aber doch täglich Käufe abgeschlossen, was viele Anleger neugierig macht. Was hat die 67-jährige Amerikanerin diesmal gekauft?

Da wäre zum einen die 3D-Druck-Firma Velo3D. 2022 kaufte Cathie Wood bereits über zehn Millionen Anteile an Velo3D im Wert von rund 32 Millionen Dollar, wodurch sie jetzt knapp sechs Prozent aller ausstehenden Aktien hält. Im dritten Quartal 2021 begann Wood erstmals mit der Akkumulation von Velo3D-Aktien, weitere Käufe folgten im dritten Quartal 2022. Im vierten Quartal 2022 verkaufte sie rund eine Millionen Anteile. Über die letzten sechzehn Monate ist der Kurs von Velo3D stark gefallen. Von einem durchschnittlichen Schlusskurs von rund neun Dollar ging es abwärts bis auf aktuell rund drei Dollar.

Die zweite Firma, bei der Cathie Wood zukaufte, ist Organovo, die am 3D-Druck von menschlichem Gewebe arbeiten und zukünftig ganze menschliche Organe künstlich reproduzieren wollen. Aktien von Organovo verkaufte Cathie Wood zum Ende jeden Quartals in den letzten zwei Jahren, Ende 2022 hielt sie laut Daten von Stock Circle nur noch Anteile im Wert von 370.000 Dollar.

Der dritte Wert, den Cathie Wood einkaufte, ist Repare Therapeutics, ein im klinischen Stadium befindliches Unternehmen für Präzisionsonkologie. Am vergangenen Freitag kaufte Cathie Wood Aktien von Repare Therapeutics im Wert von rund einer halben Millionen Dollar. Laut der Website Cathie´s Ark, die ihre Käufe trackt, folgten weitere kleinere Käufe in den darauffolgenden Tagen.

Die größten drei Positionen in ihrem Fonds sind derzeit die Exact Sciences Corporation, Tesla und Zoom.

