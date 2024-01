Nachdem das Reich der Mitte mit der Abwicklung und der Pleite des größten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande am Montag erneut für Aufregung sorgte, ist es eine Frage der Zeit bis in China die Sonne wieder aufgeht, das sind die Gründe.



Die französische Luxusmarke LVMH und der Schweizer Luxuskonzern Richemont haben eines gemeinsam – beide Konzerne haben jüngst erfreuliche Unternehmensergebnisse geliefert. Insbesondere die Wachstumsraten in China konnten überzeugen, so legten die China Umsätze bei LVMH um 30 Prozent zu, bei Richemont waren es 25 Prozent. Die Börsen honorierten die guten Nachrichten bei Bekanntgabe mit Kursgewinnen, so legte Richemont um zwischenzeitlich acht Prozent zu, bei LVMH waren es zeitweise 11 Prozent.



Stützungs-Maßnahmen

Nachdem in den letzten Monaten viele institutionelle Anleger Geld aus China abgezogen haben, versucht die Regierung in Peking wieder das Vertrauen in die heimischen Märkte zurückzugewinnen. So führte die Regierung zum einen Stützungskäufe durch, zum anderen verhängte die Staatsführung ein Leerverkaufsverbot für Aktien. Diese Taten und die guten Umsatzzahlen stimmen positiv und können mittelfristig dafür sorgen, dass es mittelfristig in China wieder aufwärts gehen kann.



CSI

Fazit Eine Möglichkeit in den dortigen Aktienmarkt zu investieren, bietet der xtracker ETF auf den CSI 300 mit der WKN DBX0M2. Der CSI 300 ist ein Aktienindex, der die Kursentwicklung an den beiden größten Börsen in Schanghai und Shenzen abbildet. Der ETF ist vor mehr als zehn Jahren begeben worden und verfügt mittlerweile über ein Fondsvolumen von etwa 1,2 Milliarden Euro und zählt damit zu einer der größten ETF´s in diesem Bereich. Unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Geldanlage und mit Hilfe eines Sparplans haben Anleger gute Chancen ordentliche Renditen zu erzielen.



