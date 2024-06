Nicht ein ETF auf den MSCI World, S&P 500 oder den Nasdaq: Der ETF, der dieses Jahr bisher als der Beste gilt, ist ein ganz spezieller Branchen-ETF, der dank künstlicher Intelligenz, Nvidia & Co. ordentlich profitiert. Sollten Sie jetzt auf ihn setzen?

ETFs zählen wohl zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten für Investoren. Denn mit ihnen muss man sich nicht für einen einzelnen Aktienkandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Durch die breite Streuung ist das Risiko außerdem deutlich geringer und da meist nur passiv ein Index abgebildet wird und kein Fondsmanager aktiv etwas managt, sind die Gebühren zudem häufig deutlich geringer als bei aktiven Fonds.

Allerdings ist das ETF-Universum mittlerweile riesig und Anleger haben zunehmend die Qual der Wahl, sich für einen geeigneten Kandidaten zu entscheiden. Selbstverständlich kommt es hierbei auch auf die eigene Zielsetzung, Anlagedauer und Risikobereitschaft an.

So wird ein ETF auf den MSCI World Index, mit dem man sozusagen auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft setzen kann, häufig als Altersvorsorge genutzt.

Dank KI-Boost: Dieser spannende ETF hängt gerade alle ab

Was einige Anleger an Einzelaktien jedoch gegenüber ETFs bevorzugen: Mit ihnen können natürlich mal eben höhere Kurssprünge drin sein, als bei einem breit diversifizierten ETF. Doch schließt das eine das andere wirklich aus?

Nicht unbedingt. Denn es gibt einen ETF, der nicht nur breit gestreut auf eine Branche setzt, sondern von der Performance her dieses Jahr alle anderen ETFs abhängt. So rankt das Finanzportal „etf.capital“ regelmäßig die besten ETFs nach ihrer Performance. Und der ETF, der laut Ranking dieses Jahr bisher die beste Performance aufweist, ist der Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF (beziehungsweise Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc, da Amundi Lyxor übernommen hat). Er liegt seit Jahresanfang rund 60 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim S&P 500 sind es 13 Prozent und beim DAX zehn Prozent.

Sollten Sie diesen KI-Boost-ETF kaufen?

Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF bildet einen Index nach, der sich auf große und mittelgroße Unternehmen aus der Halbleiterbranche konzentriert. Die 70 Aktien der Unternehmen stammen aus 23 Industrie- und aus 24 Schwellenländern, dabei werden außerdem ESG-Kriterien berücksichtigt. 70 Prozent der Unternehmen sind aus den USA.

Der ETF wurde im März 2007 aufgelegt, ist thesaurierend und liegt auf Sicht von zehn Jahren über 460 Prozent im Plus. Woher die tolle Performance kommt ist klar: Denn zu den Top-Positionen zählen etwa Nvidia (die Aktie ist mit über 30 Prozent gewichtet), TSMC, Broadcom, ASML, AMD oder auch Qualcomm.

All diese Halbleiteraktien – allen voran Nvidia – konnten 2023 und seit Jahresanfang enorm durch die Begeisterung beim Thema künstliche Intelligenz profitieren. Denn Halbleiter sind sozusagen das Herz eines jeden digitalen Geräts. Sie stellen die Infrastruktur bereit, damit künstliche Intelligenz überhaupt erst funktionieren kann.

Dass sie also auch in den kommenden Jahren unabdingbar sein werden, ist unbestritten. Die Frage ist allerdings, welche Anbieter sich dauerhaft durchsetzen werden. Auch gelten Halbleiteraktien als zyklisch, Anleger müssen also mit größeren Schwankungen rechnen. Unternehmen wie TSMC etwa umgeben das stetige Risiko einer Invasion Chinas nach Taiwan. Wer allerdings voll auf die Halbleiterbranche setzen mag und diese Risiken aussetzen kann, ist mit diesem ETF voll am Zahn der KI-Entwicklung dabei.

Lesen Sie auch: Besser als der Markt: Dieser geniale Mega Cap ETF hängt alle ab

Oder: ETF-Debakel: Bitcoin und Ethereum jetzt verkaufen?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.