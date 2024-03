Zwar ging es zuletzt für China-Aktien und China-ETFs bergauf, doch der große Befreiungsschlag konnte noch nicht gelingen, sagt der China-Experte. Sollten Anleger dennoch weiter auf das Reich der Mitte setzen?

"Ja, es geht nach oben. Aber so richtig sozusagen in Fahrt gekommen ist das ganze Spiel nicht. Was einfach auch daran liegt, dass es noch keine wirklich klaren Zeichen aus der Regierung gibt", sagt China-Experte Frank Sieren. Und er fährt fort: "Das ist immer noch so ein Hin und her, die Die Konfliktlinie ist gar nicht so anders als in Deutschland. Die einen sagen Schuldenbremse, die anderen sagen Konjunkturprogramm."

Sollte man jetzt noch auf China-Aktien und China-ETFs setzen?

Während Frank Sieren selbst skeptisch ist, sagt ein Börsenkenner: China wird sich lohnen. Denn Börsen-Experte Thomas Gebert betont, dass der Hang Seng im Chart sehr gut aussieht und es nach einer weiteren Rallye riecht. Zudem erklärt Gebert:

"Aber auch dieser Hang Seng Index gefällt mir insofern ganz gut, weil China ist ja vollkommen out. Und deswegen ist der so niedrig bewertet wie ich seit 1990 nicht mehr gesehen habe. Zum Beispiel seit dem Jahr 2003 hat sich der japanische Aktienindex Nikkei vervierfacht, aber die japanische Wirtschaft ist im selben Zeitraum nur um 12 % gestiegen. Dahingegen hat sich der chinesische Aktienindex Hang Seng nur verdoppelt, aber die chinesische Wirtschaft hat sich verzehnfacht. Also das ist ganz anders, wirtschaftlich unterfüttert durch Wirtschaftswachstum. Insofern fand ich das irgendwie eine ganz günstige Gelegenheit."

Doch was sagt der China-Experte Frank Sieren dazu?

Lohnen sich Chinas Wirtschaft und der Aktienmarkt noch?

"Und es sieht eben jetzt nach einem sowohl als auch aus in China. Und das ist den Investoren, den Marktteilnehmern, noch zu wenig. Und deswegen wird es weiter spannend bleiben, ob die Regierung da nachgibt oder ob sie hart bleibt und sagt nein, sie möchte jetzt keine kurzfristige, schnelle Konjunkturbelebung zum Preis einer langfristigen Verschuldung, weil das ist natürlich ein großes Asset von China." Während Thomas Gebert also Chancen sieht und auf den China-ETF xTrackers MSCI China mit der WKN DBX0G2 setzt, ist Frank Sieren langfristig zwar optimistisch, kurzfristig aber skeptisch.

Warum Frank Sieren aber denkt, dass China eine bessere Weltordnung schaffen kann, in welchem Fall China Taiwan angreifen würde und warum die USA China aktuell extra stärker machen, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

