Value Investing: Die Renaissance

An der Börse gibt es eine Strategie, die sich mehr oder weniger über die Jahrzehnte bewährt hat - das Value Investing. Hierbei handelt es sich um die Auswahl von Aktien etablierter Unternehmen, die nach sorgfältiger Fundamentalanalyse als unterbewertet gelten. Anders gesagt: Value-Aktien sind jene, deren tatsächlicher Wert höher einzuschätzen ist als der aktuelle Börsenkurs.

Zinsen und Value-Aktien steigen

Schon zwischen November 2022 und Anfang diesen Jahres waren Value-Aktien aufgrund der steigenden Zinsen besser gelaufen. Doch dann begann die Hoffnung auf Zinssenkungen und die Tech-Rallye begann. Nachdem die amerikanische Notenbank Fed allerdings am Mittwoch hat durchblicken lassen, dass die Zinsen für lange Zeit hoch bleiben werden, findet wieder eine Umschichtung von Tech hin zu Value statt. Ist das also die Rückkehr der Value-Aktien?

Denn Wachstumsaktien, insbesondere aus dem Technologiesektor, werden durch die Zinsen teurer und riskanter, da Fremdfinanzierungskosten steigen. Zudem werden zukünftige Gewinne, also die Essenz einer Wachstumsaktie, am Aktienmarkt durch den allgemeinen Zinssatz beeinflusst. Mit steigenden Zinsen verlieren diese Gewinne an Wert.



Ein vielversprechender Value-Fond

In diesem Kontext erweist sich der Clartan Valeurs Fonds als eine vielversprechende Anlagemöglichkeit. Unter der Leitung von Michel Legros verfolgt dieser Mischfonds einen Anlagestil, der auf hohe Qualität bei niedriger Bewertung setzt. Das bedeutet, er bevorzugt Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, hohen Cashflows und geringer Verschuldung, die dennoch preiswert sind. Der Fonds besteht derzeit aus 47 Aktien, darunter Branchengrößen wie Unicredit, Stellantis und TotalEnergies. Charttechnisch geht es für den Fond seit Gründung beständig bergauf. Year to Year steht eine Performance von plus 21 Prozent zu Buche. Mit einem klaren Fokus auf europäische Value-Aktien zeigt dieser Fonds, wie Anleger breit gefächert von höheren Zinsen profitieren können.

Auch Value-ETFs können sich lohnen

Neben Einzelaktien und Value-Fonds, können sich auch ETFs mit dem Fokus Value lohnen. Hier gibt es freilich einige verschiedene, doch etwa der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF setzt auf 401 Value Aktien aus dem Universum des MSCI World. Darunter sind die größten Positionen Cisco, Intel, Pfizer, IBM, Toyota, Shell, HSBC und Novartis. In den vergangenen 3 Jahren brachte der Value-ETF 59 Prozent Rendite während es 45 Prozent beim normalen MSCI World waren. Und in den letzten drei Monaten brachte der Value-ETF 4,26 Prozent gegenüber 1,76 Prozent.

