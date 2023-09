Es gibt nicht nur einen Index auf den MSCI World. Anleger können nicht nur auf verschiedene MSCI World ETFs setzen, sondern auch auf sogenannte Sektoren oder Faktoren, die noch viel mehr Rendite bringen. Was Anleger jetzt tun können.

Es gibt 22 verschiedene ETFs auf MSCI World Index. Doch diese unterscheiden sich nur aufgrund des Anbieters und der Kosten. Alle bilden dasselbe Produkt ab. Lesen Sie dazu auch: MSCI World ETF: Diese drei ETFs sind jetzt die besten für ein Investment in den Welt-Aktien-Index MSCI World

Doch es gibt auch ETFs, die etwa auf alle Konsumgüter-Aktien aus dem MSCI World setzen oder auf alle Value-Aktien oder Finanz-Aktien. Und diese sogenannten Sektor-ETFs oder Faktor-ETFs performen teilweise deutlich besser. Zwei Kostproben:

Diese beiden ETFs sind viel besser als der MSCI World

So brachte der iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (ISIN: IE00BJ5JNY98) in den vergangenen 3 Jahren 59 Prozent Rendite, während der "normale" iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00B4L5Y983) lediglich 45 Prozent brachte.

Dabei setzt der Sektor-ETF auf 158 Tech-Aktien aus dem normalen MSCI World Index. Zu den größten Positionen zählen Microsoft (20,3 Prozent), Nvidia (11,5 Prozent), Apple (6,2 Prozent), Adobe (4,4 Prozent) und ASML (4,1 Prozent).

Ähnlich gut lief auch der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (ISIN: IE00BP3QZB59). Denn dieser Value-ETF brachte in den vergangenen 3 Jahren 55 Prozent Rendite und schlug damit den normalen MSCI World ETF um 10 Prozentpunkte. Dabei setzt der Value-ETF auf 401 Aktien wie Intel (3,1 Prozent), Cisco (2,87 Prozent), Pfizer (1,83 Prozent), IBM (1,75 Prozent) oder Toyota (1,71 Prozent).

Somit können Anleger also weiterhin auf den MSCI World ETF setzen und eventuell einen Rendite-Turbo mit einem der neu vorgestellten ETFs hinzunehmen. Keinesfalls sollten Anleger ihren MSCI World ETF verkaufen, denn dieser bietet mit rund 1600 verschiedenen Aktien eine tolle Diversifizierung. Doch mit den beiden neuen ETFs setzen Anleger ja auch auf MSCI World Aktien und können ihrem Depot somit einen Schwerpunkt hinsichtlich Value oder Tech verleihen. Und Obacht: Es gibt viele Sektor-ETFs und Branchen-ETFs auf den MSCI World, doch die meisten performten in der Vergangenheit schlechter als die beiden hier vorgestellten.

