Die Dividendensaison beginnt. Und auch deutsche Unternehmen aus dem DAX zahlen Milliarden an Anleger. Doch wie viel Dividendenrendite gibt es eigentlich beim DAX? Und wann zahlt der DAX-ETF diese Dividende?

Seit Jahren steigen die Dividendenzahlungen der deutschen DAX-Unternehmen kräftig an. Waren es 2013 noch 28 Milliarden Euro, die an Anleger ausbezahlt wurden, so sind es 2023 bereits mehr als 50 Milliarden Euro. Und Sparer und Anleger können davon profitieren. Indem Sie Aktien aus dem DAX besitzen oder einen DAX-ETF besparen. Doch wie viel Dividendenrendite bekommt man mit einem DAX-ETF und wann zahlt dieser eigentlich die Dividende?

DAX-ETF: So viel Dividendenrendite gibt es

ETF Dividendenrendite Zeitpunkt der Zahlung Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 2,41% Juli Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF 2,66% März, Juni, September, Dezember Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 2,93% Juli, Dezember Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 2,44% Februar iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 2,52% März, Juni, September

Aktuell gibt es zehn verschiedene DAX-ETFs. Fünf davon arbeiten ausschüttend, was bedeutet, dass sie die Dividenden regelmäßig auf die Konten der Anleger auszahlen. Die anderen fünf ETFs sind thesaurierend. Das bedeutet, auch diese ETFs bekommen die Dividenden der Unternehmen, legen das Geld aber direkt wieder in neue Anteile des ETFs an. Hier bekommen Anleger das Geld der Dividendenrendite nicht auf das Konto ausbezahlt - sie profitieren aber natürlich trotzdem von der Dividende.

Anleger sehen, dass die Dividendenrenditen der DAX-ETFs zwischen 2,41 Prozent und 2,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegen. Wie viel diese ETFs jetzt ausschütten steht noch nicht fest. Da die DAX-Unternehmen in der Summe aber angekündigt haben, mehr Dividenden als im Vorjahr zu zahlen und der DAX zwar etwas, aber nicht viel höher als im Vorjahr steht, können Anleger wieder mit einer Dividendenrendite zwischen 2,5 Prozent und 3,0 Prozent beim DAX-ETF rechnen. Aber wann treffen diese Dividenden ein?

Dann zahlen die DAX-ETFs ihre Dividenden

Die meisten DAX-Aktien zahlen ihre Dividende im Mai und Juni, ein paar im April und nur ganz weniger in den anderen Monaten. Wann der DAX-ETF diese Dividenden aber an Anleger weiterleitet, ist ganz unterschiedlich.

Etwa der Xtrackers DAX UCITS ETF 1D hat seine Dividende bereits im Februar ausgeschüttet. Aber der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF zahlt seine Dividende erst im Juli. Wer jetzt einsteigt, bekommt dort die volle Summe der Dividenden. In der obigen Tabelle sehen Sie aber auch, dass es Unterschiede im Intervall der Zahlungen gibt: Manche zahlen jährlich, andere halbjährlich oder sogar vierteljährlich. Hier kommt es einfach darauf an, was Anlegern besser passt. Von der Performance oder der Gesamtrendite sollte es keine großen Unterschiede geben. Wer gerne alle drei Monate eine Dividende auf sein Konto bekommen möchte, der kann den Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF nehmen. Wem es alle sechs Monate reicht, der weicht auf den Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist oder den iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) aus.

