Jahrelang war der ETF auf den MSCI World deutlich besser als der ETF auf den MSCI Emerging Markets. Warum der Verlierer-ETF jetzt aber plötzlich zum großen Gewinner werden kann und was Anleger tun sollten.

In den vergangenen 5 Jahren brachte ein ETF auf den Welt-Aktienindex MSCI World Anlegern pro Jahr 12,8 Prozent Rendite. Beim ETF auf den MSCI Emerging Markets, welcher die größten Unternehmen aus den Schwellenländern beinhaltet, waren es im gleichen Zeitraum lediglich 3,68 Prozent Rendite pro Jahr. Doch plötzlich könnte sich das Blatt wenden.

Warum der MSCI Emerging Markets ETF jetzt wieder stärker werden kann

Ein Grund für die jahrelange Dürre beim MSCI Emerging Markets: Der ETF setzt stark auf China-Aktien. Und aufgrund der politischen Eingriffe der chinesischen Regierung flohen Anleger aus chinesischen Aktien. Weil China-Aktien aktuell noch 26,5 Prozent Anteil am ETF haben (zwischenzeitlich war es mal deutlich mehr), lastete das auf dem Index. Doch am Dienstag kündigte die chinesische Regierung ein Maßnahmenpaket an, um chinesische Aktien zu stützen. Prompt schoss der Markt nach oben. Lesen Sie dazu auch: China-Spezialist Frank Sieren verrät: Zu diesem Zeitpunkt startet die China-Rallye – bei diesen Aktien sollten Anleger zuschlagen

Nun kommt also neue Musik hinzu: Sollte die China-Rallye starten, dann könnte der ETF auf den MSCI Emerging Markets plötzlich stark steigen. Alleine seit Ende vergangener Woche legte der ETF auf die Schwellenländer um fast 3,5 Prozent zu.

Neben chinesischen Aktien befinden sich auch zu 16,7 Prozent indische Aktien im ETF, gefolgt von 16 Prozent Aktien aus Taiwan, 13 Prozent aus Südkorea und 6 Prozent aus Brasilien.

Doch welchen ETF auf die Emerging Markets sollte man kaufen und gerät der MSCI World dann jetzt wirklich ins Hintertreffen?

Besser als der MSCI World ETF?

Ähnlich wie beim ETF auf den MSCI World gibt es auch zahlreiche Produkte auf den MSCI Emerging Markets. Justetf.com listet etwa 19 verschiedene Produkte auf, die sich in Sachen Kosten, Abbildungsmethode und Dividenden maßgeblich unterscheiden. Der aktuell größte ETF ist der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C mit der WKN: A12GVR.

Der günstigste ist der Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist mit der WKN: ETF019

Und tatsächlich gab es Zeiten, wo der MSCI Emerging Markets besser abschnitt als der MSCI World. Dies ist also keine reine Floskel für eine schöne Überschrift. Denn MSCI weist selbst aus, dass der Schwellenländer-ETF seit dem Jahr 2000 eine jährliche Rendite von 7,55 Prozent aufweist. Beim MSCI World sind es im selben Zeitraum lediglich 6,18 Prozent. Nur halt in den vergangenen 10 Jahren waren die Schwellenländer an der Börse deutlich schlechter. Dies kann sich nun drehen, aber schnell wird dies vermutlich nicht passieren.

Anleger sind also sehr gut damit beraten weiterhin auf den ETF auf den MSCI World zu setzen, weil dieser schöne Renditen bringt. Wer allerdings noch nicht auf einen ETF auf die Emerging Markets setzt, der kann 20 bis 30 Prozent des ETF-Portfolios mit diesem Produkt auffüllen. Aktuell ist der Schwellenländer-ETF aber auf jeden Fall noch als deutlich riskanter und volatiler als der MSCI World anzusehen.

Und lesen Sie auch: MSCI World Anleger aufgepasst: So viel Dividende zahlt der ETF im nächsten Jahr

oder: ETF-Euphorie voraus: 2 neue Morningstar-Burggraben-ETFs sind handelbar – Sind auch sie besser als der MSCI World?