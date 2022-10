Viele Millionen Menschen setzen auf ETFs für den Vermögensaufbau oder für die Altersvorsorge. Und auch in unsicheren Zeiten wie jetzt kann sich ein ETF-Sparplan lohnen. Doch Anleger sollten unbedingt auf ein paar Dinge aufpassen. Das gilt es jetzt für ETF-Anleger zu beachten.

Momentan ist wenig zu holen. Mit ETFs auf die großen Indizes wie den S&P 500, den Dax, den MSCI Emerging Markets oder auf mit einem MSCI World ETF konnte man in diesem Jahr keine guten Renditen einfahren. Im Gegenteil. Doch Anleger sollten sich davon nicht verunsichern lassen. Denn gerade mit einem ETF-Sparplan profitieren sie von den niedrigen Kursen an der Börse, sofern man nicht verkaufen will.

Vorteil für ETF-Anleger: Cost-Average-Effekt

Durch den sogenannten Cost-Average-Effekt erhalten Anleger aktuell mehr Aktien für ihr Geld. Denn wenn die Kurse an der Börse sinken, man die Sparrate aber beibehält, so wandern mehr Anteile der ETFs ins eigene Portfolio. Gerade in solchen unsicheren Zeiten wie aktuell lassen sich also gut und günstig mehr Aktien einkaufen. Doch dabei sollte man vor allem auf Qualität setzen.

Die besten Basis-ETFs für Anleger

Anleger sollten bei einem ETF-Sparplan vor allem auf ein weltweit diversifiziertes Portfolio setzen. Hier bieten sich vor allem ein ETF auf den MSCI World oder den MSCI All Country an. Grundsätzlich können Anleger dann noch in kleineren Mengen den MSCI Emerging Markets und den Stoxx Europe 600 dazumischen, um die starke Gewichtung der US-Aktien im MSCI World entgegenzuwirken.

Wer daneben noch auf Rohstoffe, Dividendenwerte oder mehr Technologie setzen möchte, der kann das mit weiteren ETF-Sparplänen tun. Dennoch sollten Anleger darauf achten, nicht zu viele verschiedene ETFs zu kaufen. Denn dies verursacht Kosten und verschlechtert die Übersicht.

Für einen MSCI World ETF bietet sich vor allem der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) und für den MSCI Emerging Markets der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C. Für einen ETF auf europäische Aktien können Anleger auf den Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc setzen.

Die besten Tipps für ETF-Sparpläne

Wichtig ist es, ab und zu die Gewichtung der ETFs im Depot anzuschauen. Denn wenn sich gewisse Produkte sehr gut oder sehr schlecht entwickeln, so kann sich ihr Anteil im Depot deutlich ändern. Etwa ein Mal im Jahr sollte man daher schauen, ob die richtige gewichtung noch stimmt.

Zudem sollte man als ETF-Anleger seine Sparpläne wirklich regelmäßig und langfristig laufen lassen. Nur so werden die ganzen Vorteile eines ETF-Sparplans für Anleger tatsächlich wirksam. Wer dauernd etwas verändert und zu viel kauft und verkauft, der muss nicht auf ETFs und einen Sparplan setzen.

Auch eine regelmäßige Kostenkontrolle ist wichtig. Zwar versprechen die meisten ETFs, deutlich günstiger als Fonds zu sein. Doch gibt es vielleicht günstigere ETFs auf dem MSCI World als den eigenen? Diese Frage können ETF-Anleger sich regelmäßig stellen.

Momentan sind die Börsen zwar etwas stürmisch, doch für einen ETF-Sparplan scheint das sogar eine gute Zeit zu sein. Anleger sollten jetzt ihre Sparpläne überprüfen und sie gegebenenfalls neu einstellen, um für den nächsten Bullenmarkt wieder gut gewappnet zu sein.