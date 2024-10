Der größte Vermögensverwalter der Welt hat kürzlich verraten, in welchen Märkten sich jetzt die attraktivsten Investmentchancen für Anleger außerhalb der USA bieten. Lohnt sich hier ein Kauf für Anleger? Und welche ETFs sind die besten dafür?

BlackRock ist mit mehr als zehn Billionen US-Dollar Assets under Management der größte Vermögensverwalter der Welt. Aufgrund des Anteils der USA an der globalen Marktkapitalisierung sind viele der von dieser Summe in Aktien investierten Assets in den USA allokiert.

Doch kürzlich hat das Investmenthaus noch drei spannende andere Investmentchancen aufgedeckt, die abseits der USA für Anleger interessant sein könnten.

Investmentchance: Japan

„Die gesamtwirtschaftlichen Aussichten [für Japan] verbessern sich und Unternehmensreformen führen zu höheren Unternehmensgewinnen und Aktionärsrenditen“, hieß es von BlackRock zum Land der aufgehenden Sonne. Hier kann sich ein Blick für Anleger lohnen.

Mit diesem ETF können Sie investieren: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (WKN: A0RPWL)

Investmentchance: China

China bietet Investoren aktuell niedrige Bewertungen und die Chance auf ein massives Comeback, sollte sich der fiskalpolitische Plan von Partei und Notenbank als erfolgreich erweisen. Für BlackRock eine interessante Möglichkeit, wenngleich die bekannten Risiken weiter bestehen bleiben.

Mit diesem ETF können Sie investieren: Amundi MSCI China A II UCITS ETF (WKN: ETF015)

Investmentchance: Großbritannien

Doch auch in Europa gibt es laut BlackRock spannende Chancen, besonders im UK mit den vielen Value-lastigen und niedrig bewerteten Aktien. Konkret hieß es: „Wir sind in britischen Aktien übergewichtet, sind aber angesichts der stagnierenden Wirtschaft und der bevorstehenden Haushaltsankündigung der neuen Regierung aber weniger davon überzeugt.“

Mit diesem ETF können Sie investieren: Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (WKN: A1JX54)

