Laut dem milliardenschweren Portfolio des Investors Bill Gates sollten Sie in jedem Fall diese fünf Sektoren abbilden, um ihr Vermögen weiter zu vergrößern. Mit diesen fünf ETFs gelingt es Ihnen problemlos.

Bill Gates gilt allgemein hin als ein erfolgreicher Unternehmensgründer und wird als Investor zumeist etwas unterschätzt, denn sein Portfolio ist Milliardenschwer und hat viele Krisen gut überstanden.

In diese fünf Sektoren sollten Sie laut Bill Gates Portfolio unbedingt investiert sein

Grund genug, um einmal einen Blick auf die Sektorallokation von Bill Gates zu werfen, um die Sektoren zu identifizieren, auf die Anleger in ihrer Vermögensallokation laut dem Milliardär auf keinen Fall verzichten sollten:

5. Rohstoffe (Portfoliogewicht: 2,3 Prozent)

Der erste Sektor ist dabei der Bereich der Rohstoffe, der trotz Bill Gates Hang zu Technologie auch in seinem Portfolio einen Platz findet. Anleger, die auch von den Zukunftschancen dieser Branche profitieren wollen, können das beispielsweise mit dem VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (ISIN: IE0002PG6CA6).

4. Basiskonsumgüter (Portfoliogewicht: 3,3 Prozent)

Ebenfalls überraschend in die Top-5 schafft es der Bereich Basiskonsumgüter. Denn egal wo auf der Welt: Menschen benötigen immer zu Essen und zu trinken, was auch immer so bleiben dürfte. Von den Wertentwicklungen der stabilen Branche können Anleger mit dem Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (ISIN: IE00BM67HN09).

3. Finanzdienstleistungen (Portfoliogewicht: 20,3 Prozent)

Deutlich höher gewichtet sind aber die Top-3 Sektoren in Gates Portfolio. Die bronzene Medaille erhält dabei der Bereich Finanzdienstleistungen, also Versicherungen, Banken und Vermögensverwaltungen. Hier können Anleger mit dem Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF (ISIN: IE00BM67HL84) investieren.

2. Technologie (Portfoliogewicht: 31,8 Prozent)

Allerdings ist natürlich verständlich, dass Bill Gates in seinem Portfolio vor allem auf Technologiewerte setzt. Aus diesem Grund ist dieser Sektor auf der zweitgrößte in der Vermögensallokation des Investors. Wer sich hier noch besser aufstellen will, kann das beispielsweise mit dem iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF (ISIN: IE00BJ5JNY98).

1. Industrie (Portfoliogewicht: 40,3 Prozent)

Jedoch überrascht es, dass Bill Gates auf einen Sektor noch wesentlich verstärkter setzt als auf Technologie, nämlich auf Industriewerte. Diese machen mehr als 40 Prozent im Portfolio des Milliardärs aus und Anleger können hier über das Vehikel des Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF (ISIN: IE00BM67HV82) investieren.

