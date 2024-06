Wenn die Superreichen anfangen, Aktien von Nvidia zu verkaufen, sollten Anleger genauer hinsehen. Wenn sie gleichzeitig anfangen, ihr Geld lieber in einen bestimmten ETF zu stecken, erst recht. Das steckt dahinter

Nvidia gilt als die wohl beliebteste Aktie der Welt. Durch die Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI), bei dem Nvidia als einer der entscheidenden Spieler gilt, konnte die Aktie allein vergangenes Jahr über 200 Prozent zulegen.

Wie das Finanzportal „The Motley Fool“ nun aber herausfand, zeigten die Einreichungen der großen Hedgefonds, dass einige Milliardäre ihre Anteile bei Nvidia deutlich reduziert haben und ihr Geld stattdessen in einen ganz bestimmten und spannenden ETF gesteckt haben.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Positionen von Milliardären wie Warren Buffett & Co. setzt

Nvidia-Aktien verkauft und diesen ETF gekauft – was steckt hinter der Strategie der Milliardäre?

So zeigt ein Blick auf die Portfolios der Milliardäre, der den jüngsten Stand zum 31. März offenbart, dass einige Milliardäre ihre Positionen bei der Nvidia-Aktie deutlich reduziert haben. Dazu zählen unter anderem Steven Cohen von Point72 Asset Management sowie Ken Griffin von Citadel Advisors.

Bei beiden Milliardären handelt es sich um keine Unbekannten: So gilt Citadel Advisors laut LCH Investments als der profitabelste Hedgefonds der Welt, Point72 landet immerhin auf dem 13. Platz der Liste.

Ken Griffin von Citadel Advisors hat im ersten Quartal 2,3 Millionen Nvidia-Aktien verkauf und seine Position damit um 68 Prozent reduziert. Steven Cohen von Point72 Asset Management verkaufte über 304.500 Aktien und reduzierte die Position damit um 55 Prozent.

Das muss keinesfalls heißen, dass diese beiden Milliardäre nicht mehr an die Nvidia-Aktie glauben. Denn bei beiden ist sie noch immer Bestandteil im Portfolio. Es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Gewinnmitnahmen handeln, denn Nvidia bewies bereits dieses Jahr immer wieder, dass das Geschäftsmodell läuft und in der Aktie noch hohes Wachstumspotenzial steckt. Spannend ist es jedoch, da beide Milliardäre ihr Geld stattdessen vor allem nutzten, um auf einen ganz bestimmten und spannenden ETF zu setzen.

Auf diesen genialen ETF setzen nun die Milliardäre

Und dabei handelt es sich um den Invesco QQQ Trust, der den Nasdaq 100 abbildet. Steven Cohen von Point72 Asset Management eröffnete die Position neu, Ken Griffin von Citadel Advisors stockte die Position um 74 Prozent auf.

Anleger aus Deutschland können hier den Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (ISIN: IE0032077012) kaufen. Der Nasdaq 100 setzt auf die größten Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet sind und nicht aus der Finanzbranche sind. Er gilt als besonders technologielastig und die zehn größten Positionen sind Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet A, Alphabet C, Costco Wholesale und Tesla. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,30 Prozent p.a. und die Dividendenerträge werden quartalsweise ausgeschüttet. Auf Sicht von zehn Jahren liegt der ETF stolze 425 Prozent im Plus.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.