Am ETF-Markt herrscht ein harter Preiskampf zwischen den Anbietern und nun hat sich der europäische Marktführer im Markt für Indexfonds dazu entschieden, massiv an der Preisschraube zu drehen. So günstig wird es jetzt für Anleger.

Bereits in der Vergangenheit hatte BÖRSE ONLINE mehrfach über die günstigen Angebote des Vermögensverwalters und ETF-Anbieters Amundi berichtet. Teil des Angebots ist dabei unter anderem der aktuell günstigste Welt-ETF in Form des Amundi Prime Global (mehr dazu erfahren Sie hier).

Doch nun hat das französische Finanzunternehmen noch eine Schippe draufgelegt und seine Gebühren für viele beliebte Produkte gesenkt.

Dieser Anbieter senkt seine ETF-Gebühren deutlich

So hieß es von Benoit Sorel, Global Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, in einer Pressemitteilung: “Wir lassen unsere Kunden seit langem über unsere breite ETF-Palette von unserer Innovationsfähigkeit sowie unseren Skaleneffekten profitieren. Wir wissen, wie wichtig Kosteneffizienz bei Investitionen ist. Daher werden die Gebührensenkungen Anlegern helfen, ihre Anlageziele zu erreichen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Indem wir die Gebühren für eine große Zahl von ETFs senken, erleichtern wir es Anlegern, von unserer umfangreichen Produktpalette zu profitieren.“

Konkret werden bei folgenden ETFs die Verwaltungskosten (TER p.a.) sinken:

Amundi Amundi ETF Preissenkungen

Fast geschenkt und jetzt noch günstiger

Angesichts der Senkungen dürfte weiterer Kostendruck im ETF-Markt entstehen und auch andere Anbieter könnten nachziehen. Inzwischen gibt es sogar schon viele Indexfonds unterhalb von einer TER von 0,1 Prozent. Beispiele für beliebte Indizes sind:

SPDR S&P 500 UCITS ETF (WKN: A1JULM) – TER von 0,03 Prozent

Amundi DAX UCITS ETF (WKN: ETF200) – TER von 0,03 Prozent

Amundi MSCI World UCITS ETF (WKN: ETF146) – TER von 0,05 Prozent

WisdomTree EURO STOXX 50 (WKN: A3GXUA) – TER von 0,05 Prozent

Amundi Prime All Country World UCITS ETF (WKN: ETF150) – TER von 0,07 Prozent

Dementsprechend sind die Kosten für ETF-Anleger weiter auf dem Weg nach unten, was ein zusätzliches Argument für die immer beliebtere Anlageklasse ist.

Lesen Sie auch:

Trade Republic mit wichtiger Änderung: Nur so erhalten Kunden noch hohe Tagesgeld Zinsen

Oder:

Milliardäre verkaufen Nvidia und stürzen sich auf KI-Aktie von Warren Buffett