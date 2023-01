Erlebt die chinesische Wirtschaft 2023 endlich wieder ihr Comeback? Nach zwei verlustreichen Jahren sind endlich wieder Kursgewinne drin. Wir verraten Ihnen, mit welchen Fonds Sie davon profitieren können. Von Jörg Billina







Der Start zumindest ist gelungen: Nachdem chinesische Aktien in den Jahren 2022 und 2021 massiv verloren haben, legte der Hang Seng China Enterprise am ersten Handelstag des neuen Jahres zwei Prozent zu. Das Börsenbarometer enthält 55 Aktien von chinesischen Unternehmen, die an der Börse in Hongkong gelistet sind. Dazu zählen unter anderem Alibaba, BYD und China Mobile.



Der CSI 300 – der Index bildet die Kursentwicklung an den Börsen in Shenzen und Shanghai ab - legte immerhin 0,4 Prozent zu. Auch Chinas Währung notierte stärker. Im Vergleich zum Dollar stieg der Yuan auf ein Vier-Monats-Hoch.







Wachstum hat wieder Priorität

Der Beginn eines Aufwärtstrends? Eine ganze Reihe von Gründen spricht dafür, dass mit China-Aktien trotz zwischenzeitlicher Schwankungen – in diesem Jahr endlich wieder Geld zu verdienen ist.



Nachdem die Regierung in Peking drei Jahre lang versucht hat, die Ausbreitung des Covid-Virus zu verhindern, lockert sie nun die Restriktionen und räumt dem Wirtschaftswachstum wieder Priorität ein.



Das treibt zwar die Infektionszahlen zunächst nach oben, sorgt letztlich aber auch für steigende Unternehmensgewinne. Optimismus und Kursfantasie bei den Investoren entzündet sich zudem an der Aufhebung der Einreisebeschränkungen in China und Hongkong. Für Kate Lin von Morningstar ist dies ein wichtiger Stimulus für die Konjunktur.









Druck auf Tech lässt nach

Noch dazu nimmt der regulatorische Druck Pekings gegen Internet-Unternehmen ab. Auch ein drohendes Delisting chinesischer Unternehmen von der New Yorker Börse scheint vom Tisch zu sein. Inspektoren der US-Börsenaufsicht konnten jüngst den geforderten Einblick in die Bücher chinesischer Unternehmen nehmen.



Angesichts der vielen positiven Katalysatoren empfehlen Investmentgesellschaften den Einstieg. Morgan Stanley traut chinesischen Aktien in diesem Jahr ein Plus von zehn, im besten Fall bis zu 25 Prozent zu. Auch BNP Paribas, Fidelity und Standard Charter rechnet mit steigenden Kursen.







Aussichtsreiche Investments

Für Anleger, die die Mittel breit streuen wollen, empfehlen sich Fonds oder Exchange Traded Funds:



Mit dem Aberdeen China A Shares (A1JSXL) partizipieren Anleger an der Kursentwicklung von 44 Unternehmen, die in Shenzen und Shanghai notieren. Hoch gewichtet sind China Tourism Group Duty Free, Midea Group und Longi Green Technology. In fünf Jahren legte der Fonds 37 Prozent zu.



Der Matthews China Small Companies Fund (A1JSXL) investiert in chinesische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Techwerte wie etwa Alchip Technologies sind im Vergleich zur Benchmark deutlich höher gewichtet. Ebenso sind Konsumwerte wie Yantai China Pet Food prominent vertreten. Auf Sicht von fünf Jahren erzielte der Fonds ein Plus von knapp 38 Prozent.



Der iShares MSCI China ETF wiederum bietet Zugang zu über 500 Unternehmen, die in den USA, in Hongkong und an den Festlandbörsen Chinas notieren. Innerhalb eines Jahres verlor der Exchange Traded Fund 26 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren schaffte das Indexpapier 22 Prozent.