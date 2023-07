Viele Anleger konzentrieren sich an der Börse auf die großen Blue Chip Aktien. Doch Investoren können auch mit Nebenwerten viel Geld verdienen. Morningstar empfiehlt diese Small Cap ETFs, die wir noch mit eigenen Vorschlägen ergänzt haben.

Dazu schreiben die Experten von Morningstar: "Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden, und dieses Risiko ist auf dem Small-Cap-Markt tendenziell größer. Kleine Unternehmen bieten das größte Outperformance-Potenzial, aber auch das größte Verlustrisiko. Akademische Untersuchungen belegen dieses Risiko-Rendite-Verhältnis bei Small-Cap-Aktien. Eugene Fama und Kenneth French erkannten in ihrer Arbeit „The Cross-Section of Expected Stock Returns“ aus dem Jahr 1992 den Small-Size-Effekt als verlässlichen Anlagefaktor. Sie gehen davon aus, dass kleine Aktien auf lange Sicht eine bessere Leistung erbringen als größere Aktien, jedoch mit größerer Volatilität. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kleine Aktien riskant sind, aber dieses Risiko wird auf lange Sicht belohnt." Doch welche Small Cap ETFs empfehlen die Experten von Morningstar dann?

Diese Small Cap ETFs empfehlen die Analysten von Morningstar

Weil Morningstar sehr US-lastig ist, haben sie vor allem US-ETFs empfohlen. Im Nachgang ergänzt BÖRSE ONLINE diese Liste mit weiteren ETFs.

1. Vanguard Small Cap ETF (dieser ETF ist in Deutschland leider kaum handelbar. Nur auf Anfrage bei Brokern)

2. iShares Core S&P Small-Cap ETF: Anders sieht es beim iShares Small Cap ETF aus. Denn dieser ist in Deutschland handelbar und beinhaltet 600 Small-Cap Aktien aus den USA. In den vergangenen 10 Jahren schaffte der ETF auf Dollarbasis laut Morningstar 8,89 Prozent Gewinn pro Jahr.

3. Der Vanguard Russell 2000 ETF (leider nicht in Deutschland handelbar, doch es gibt Alternativen) Denn Anleger in Deutschland können aus 6 ETFs auf den Russell 2000 Index auswählen. Etwa der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF ist der größte und bietet Zugang zu 1.783 US-Nebenwerte-Aktien

Doch auf welche ETFs kann man setzen, wenn man nicht nur Nebenwerte Aktien aus den USA im Depot haben möchte?

Auch diese Small Cap ETFs können sich lohnen

Der günstigste ETF auf europäische Nebenwerte ist der iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE). In diesem ETF befinden sich 200 Nebenwerte Aktien aus Europa und das Produkt kostet lediglich 0,20 Prozent Gebühren pro Jahr. Seit Auflage im Jahr 2005 brachte der ETF 234 Prozent Rendite.

Und wer sein Investment weltweit streuen will, der kann auf einen ETF auf den MSCI World Small Cap setzen. Denn der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF investiert in 3.431 Nebenwerte Aktien in den Industrieländern. Mit 56 Prozent machen auch hier US-Aktien den Löwenanteil aus, weitere Aktien aus anderen Ländern werden aber automatisch beigemischt.

