Viele Anleger setzen auf den MSCI World ETF, weil er als sicher und renditestark gilt. Und das stimmt auch. Doch wir haben zwei ETFs gefunden, die genauso widerstandsstark sind und sogar noch deutlich mehr Gewinn bringen als der MSCI World.

Der MSCI World ETF brachte Anlegern in den vergangenen 5 Jahren rund 62 Prozent Rendite. Das ist ein guter Wert und kann sich sehen lassen. Wer aber noch mehr Rendite herausholen möchte, der kann auf zwei ETF setzen, die zwar weniger Aktien beinhalten, dafür aber noch mehr Rendite bringen:

Mit Luxus den MSCI World schlagen

Tatsächlich konnte der Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) (WKN: A2H564) den MSCI World Index in den vergangenen 5 Jahren deutlich schlagen. Denn mit Luxus-Aktien waren insgesamt mehr als 77 Prozent Gewinn drin und damit nochmal 15 Prozent mehr als mit dem MSCI World.

Dabei setzt der Luxus-ETF auf insgesamt 80 Luxus-Aktien, darunter aktuell als größte Positionen Richemont (9,8 Prozent), LVMH (9,3 Prozent), Hermes (8,3 Prozent), Mercedes Benz (5,6 Prozent) und Tesla (5,4 Prozent).

Der Luxus-Sektor performt weiter gut und könnte den MSCI World ETF auch in Zukunft schlagen. Anleger beachten aber, dass sich im MSCI World Index mehr als 1.500 Unternehmen befinden und im Luxus-ETF lediglich 80. Zudem setzt der Luxus-ETF auf eine Branche, was auch gewisse Risiken mit sich bringen kann.

www.justetf.com Luxus-ETF vs. MSCI World

Burggraben ETF kann MSCI World outperformen

Bereits im März hatten wir schon über den Burggraben ETF von Morningstar berichtet, der den MSCI World schlägt: Dieser Burggraben-ETF ist viel besser als der MSCI World – Was er Anlegern bringt

Zwar brachte der obige Luxus-ETF noch ein paar Prozentpunkte mehr als der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN). Doch auch der Burggraben-ETF schaffte zehn Prozentpunkte mehr als der MSCI World in den vergangenen fünf Jahren - nämlich mehr als 72 Prozent Rendite. Mit jährlichen Kosten von 0,49 Prozent ist er somit zwar teurer als der Weltaktienindex, aber von der Rendite her lohnt es sich. Es befinden sich nur US-Aktien in diesem ETF. Mittlerweile gibt es auch eine weltweite Variante der Burggraben-Strategie, doch diese performt nicht so gut und läuft schlechter als der MSCI World ETF.

Kommen wir zurück zur US-Burggraben Version. Aktuell befinden sich hier 62 Aktien im ETF. Die fünf größten Positionen machen Rockwell Automation (2,9 Prozent), Emerson Electric (2,72 Prozent), Intercontinental Exchange (2,65 Prozent), KLA (2,65 Prozent) und Roper Technologies (2,64 Prozent). Hier verteilen sich die Anteile der Aktien gleichmäßiger als beim Luxus-ETF. Allerdings sind hier noch weniger Aktien vertreten und Anleger sind komplett vom US-Aktienmarkt abhängig.

