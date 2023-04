Der MSCI World ETF ist die beliebteste Anlage bei vielen Anlegern. Zuletzt hatte der Index etwas geschwächelt, doch wir verraten jetzt, warum ein ETF Sparplan auf den MSCI World Index jetzt eine gute Idee ist.

Weil die US-Börsen weiter etwas schwächeln, kam auch der MSCI World Index zuletzt nicht so wirklich aus den Puschen. Immerhin stammen rund zwei Drittel der Aktien im MSCI World aus den USA. Doch zuletzt konnte der Welt-Aktienindex wieder Stärke zeigen. Und vor dem Sommer sollten ETF-Anleger ihre Sparpläne anpassen. Und zwar aus diesen zwei Gründen:

Darum ist ein Sparplan auf den MSCI World jetzt eine gute Idee

Wer langfristig anlegt und ein Vermögen aufbauen möchte, der sollte ohnehin auf einen MSCI World ETF setzen. Denn langfristig bringt er gute Renditen und bildet einen großen Teil der Weltwirtschaft ab.

Doch auch der Chart spricht nun dafür, die Sparpläne auf den MSCI World vielleicht sogar etwas anzuheben. Denn wie im Bild unten ersichtlich ist, konnte der MSCI World sich zuletzt von seinen Tiefständen erholen und sowohl die 200-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie überwinden. Befindet sich ein Kurs über beiden diesen Linien, so ist das sehr gut und deutet erstmal auf weiter steigende Kurse hin. Dennoch befindet sich der MSCI World noch deutlich unter seinem Rekordhoch, sodass Anleger weiterhin auch mit überdurchschnittlichen Renditen rechnen können.

Doch es gibt sogar noch einen zweiten Grund, warum ein ETF-Sparplan auf den MSCI World jetzt eine gute Idee ist.

Auch die Saisonalität spricht für einen Sparplan

An der Börse gibt es zwei Jahreszeiten: Von Oktober bis Ende April laufen die Börsen meist besser als in den Sommermonaten. Daher gibt es ja auch das Sprichwort: "Sell in May and go away. But remember to come back in September." Anleger sollen nach dieser Weisheit ihre Aktien im Mai verkaufen und im September günstiger zurückkaufen. Es läuft nicht in jedem Jahr so, aber statistisch ist es nachweisbar. Und für langfristige Anleger, die gerne auf ETF-Sparpläne setzen ergibt sich dadurch eine gute Chance:

Denn Sie können mit ihren Sparplänen den Sommer über die vermutlich günstigeren Kurse nutzen und mehr einkaufen. Denn wer ohnehin langfristig investieren möchte, der hält auch ein paar Monate aus, in denen es vielleicht nach unten geht. Dafür erhalten ETF-Anleger dann mehr Anteile, die später mehr wert sind.

Wer jetzt also einen ETF auf den MSCI World bereits laufen hat, der sollte diesen einfach weiterlaufen lassen oder bei Möglichkeit sogar etwas erhöhen.

Und wer noch keinen Sparplan auf den MSCI World hat, für den bietet sich jetzt ein guter Moment für den Start an. Man darf sich nur nicht verunsichern lassen, falls es den Sommer über etwas nach unten geht.

