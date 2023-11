Nachdem der MSCI World Index zuletzt stark eingebrochen war, erholte er sich in den vergangenen Tagen deutlich. Doch diese drei Dinge müssen jetzt passieren, damit die Rallye beim ETF wirklich weitergehen kann.

Seit Ende Juli war der MSCI World ETF in der Spitze um bis zu 11 Prozent eingebrochen. Für den Welt-Aktien-Index ist das in diesem kurzen Zeitraum schon eine ganze Menge und die meisten Anleger dürften diesen Rückgang auch im eigenen Portfolio gespürt haben. Doch nun setzt der MSCI World ETF zur Erholung an und startete eine kleine Rallye. Mehr als 3 Prozent holte der ETF seit Ende Oktober bereits auf. Doch diese drei Dinge müssen jetzt passieren, damit die Rallye wirklich weiter geht.

Grund Nummer 1: Der Abwärtstrend muss brechen

www.tradingview.com MSCI World ETF

Auf diesen Abwärtstrend haben wir bereits seit Wochen hingewiesen. Weil der ishares MSCI World ETF, der oben im Bild zu sehen ist, seine 200-Tage-Linie (rot) nicht halten konnte, ging es abwärts. Zuletzt testete der MSCI World ETF die untere Begrenzung und fand darauf Unterstützung. Damit die Rallye jetzt aber weitergehen kann, muss der ETF die 200-Tage-Linie zurückgewinnen und auch den blauen Abwärtstrendkanal durchbrechen. Da wartet noch einiges an Arbeit. Doch diese Statistik macht Hoffnung:

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich heraus, welcher Anbieter für Aktien und ETFs der günstigste für Sie ist.

Grund Nummer 2 für den MSCI World: Die Jahresendrallye muss kommen

An der Börse bezeichnet man mit der Jahresendrallye die typischerweise sehr starken Monate November und Dezember. Schaut man sich die Börse historisch an, so zeigt sich, dass die Börsen am Jahresende oft gut laufen. Warum dies so ist, hat verschiedene Gründe. Wichtig ist vor allem, dass die Kurse steigen. Denn wenn die Börsen auf breiter Front zulegen, dann wird davon auch der MSCI World-ETF profitieren. Und im unteren Bild sehen Anleger, wie der S&P 500, der wichtigste US-Index zwischen 1950 und 2022 in jedem Monat durchschnittlich performt hat. Am Jahresende geht es also oft deutlich nach oben.

Mario Lochner, Isabelnet.com S&P 500 historischer Verlauf

Grund Nummer 3 für den MSCI World ETF: Die Zinsen müssen fallen

Die großen Notenbank EZB und FED machen eine Pause bei den Zinserhöhungen. Weil die Inflation nicht mehr so hoch ist, müssen die Zinsen zum Eindämpfen der Inflation nicht mehr so sehr steigen. Hohe Zinsen sind dabei schlecht für die Börse, deswegen war es zwischendurch an der Börse auch nicht so gut gelaufen. Sollten die Zinsen in den kommenden Monaten wieder sinken - aktuell geht der Markt davon aus, dass die Zinsen ab Sommer nächsten Jahres sinken - so wird auch der MSCI World ETF wieder eine Rallye hinlegen. Aber auch schon die aktuelle Zinspause und die Erwartung auf sinkende Zinsen dürfte die Börse treiben. Schließlich schaut die Börse immer in die Zukunft.

Und lesen Sie auch: Diese drei Aktien für die Ewigkeit sollten Sie sich für Buy&Hold forever im November sichern

oder: Morningstar rät zum Kauf von 2 unterbewerteten milliardenschweren Growth-Aktien mit Burggraben