Laut einer neuen Analyse von Experten, kann der Bitcoin bald auf 150.000 Dollar ansteigen. Doch wie schnell kann das passieren und wie können Anleger damit Aktien und die Börse schlagen?

In diesem Jahr hat der Bitcoin in Dollar gerechnet bereits um 114 Prozent zugelegt und der gesamte Kryptomarkt um 73 Prozent. Bislang konnte der Bitcoin also die meisten anderen Kryptowährungen - auch Altcoins genannt - outperformen. Doch das wird nicht immer so sein, weswegen Anleger auf einen Korb aus Kryptowährungen setzen sollten. Zudem erwarten Experten, dass der Bitcoin bis auf 150.000 Dollar steigen kann:

Bernstein Research verrät: Dann steigt der Bitcoin auf 150.000 Dollar

So zitiert der Business Insider, dem eine Studie von Bernstein Research vorliegt die Experten: „Sie mögen Bitcoin vielleicht nicht so sehr wie wir, aber eine nüchterne Sicht auf Bitcoin als Ware deutet auf eine Wende des Zyklus hin." Und weiter: „Eine gute Idee ist nur so gut wie ihr Timing.“

Dabei verweist Bernstein Research darauf, dass im Frühjahr 2024 wieder das Bitcoin-Halving ansteht. Dieses Event, bei welchem die Inflationsrate des Bitcoin halbiert wird, findet etwa alle vier Jahre statt. Bislang gab es jedes Mal danach eine Rallye. Bernstein verweist nun darauf, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird und dass der Bitcoin dann bis Mitte 2025 auf 150.000 Dollar steigen kann.

Zudem dürfte laut Bernstein Research auch die baldige Genehmigung eines Bitcoin ETFs für eine Rallye sorgen. So schreiben die Experten: „Wir gehen davon aus, dass in den USA regulierte ETFs der Wendepunkt für Krypto sein werden, und wir erwarten eine SEC-Genehmigung bis Ende 2023/Q1 2024". Zudem führt der Analyst weiter aus: „Nach der Halbierung gehen wir davon aus, dass die Bitcoin-Spot-Nachfrage über ETFs die Miner-Verkäufe in der Spitze um das Sechs- bis Siebenfache übersteigen wird. Wir gehen davon aus, dass Bitcoin-ETFs bis 2028 9-10 % der im Umlauf befindlichen Spot-Bitcoins ausmachen werden.“

Insgesamt denkt Bernstein, dass es eine Rallye bis und mit der Genehmigung des Bitcoin-ETFs geben wird, dass es dann Gewinnmitnahmen gibt und es dann ab dem Halving wieder weiter aufwärts geht. Doch wie profitieren Anleger nun am besten?

So setzen Anleger breit gestreut auf Kryptowährungen

Grundsätzlich ist es sicherlich nicht verkehrt, zu großen Teilen auf den Bitcoin zu setzen. Wenn der Kryptomarkt aber richtig Fahrt aufnimmt, dann performen Altcoins prozentual oft besser. Der Bitcoin hat seine Stärke gegenüber Altcoins im Bärenmarkt und zu Beginn eines Bullenmarktes. Aber der Mitte bis zum Ende des Bullenmarktes schlagen sich Altcoins oft besser. Deswegen kann es ratsam sein, zum Teil auch auf Altcoins zu setzen. Der Bitcoin sollte den größten Teil der Krypto-Position ausmachen, aber eine gewisse Beimischung von kleineren Coins kann nicht schaden.

Etwa im BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index finden Sie neben Bitcoin neun weitere große Kryptowährungen. Seit Auflage im Dezember 2022 legte der Index, welcher über ein Zertifikat investierbar ist, um rund 50 Prozent zu. Am Markt wären noch höhere Renditen drin gewesen, aber dann müssen Anleger selbst auswählen, welche Coins sie kaufen wollen, diese dann alle einzeln kaufen und beobachten. So übernimmt das Produkt diese Arbeit für Sie.

So kann man entspannt der etwaigen Zulassung des Bitcoin-ETFs zusehen und sich auf das Halving im Frühjahr 2024 freuen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

