Erst vor wenigen Tagen generierte der MSCI World ETF ein Crash-Signal über das wir berichteten. Doch wie vermutet kam alles ganz anders und auf einmal stieg und stieg der MSCI World Index. Kann der ETF jetzt sogar eine Rallye starten und um 32 Prozent zulegen?

Am 3. Oktober fiel der MSCI World ETF durch seine wichtige 200-Tage-Linie und signalisierte damit eine Schwäche. Denn wenn sich Aktien oder andere Wertpapiere unter der 200-Tage-Linie notieren, dann nehmen Anleger erstmal Abstand von einem Investment und man sollte vorsichtig sein. Doch wir schrieben schon im Artikel MSCI World ETF mit Crash-Signal: Sollten Anleger den ETF verkaufen und Sparpläne stoppen? dass das Unterschreiten der 200-Tage-Linie beim MSCI World halb so wild sei und man keinesfalls verkaufen sollte und Sparpläne ruhig weiterlaufen lassen sollte. Und tatsächlich stieg der MSCI World schnurstracks wieder über die 200-Tage-Linie:

www.tradingview.com MSCI World

So hoch kann der MSCI World ETF jetzt steigen

Zwar könnte der MSCI World ETF jetzt nochmal kurz korrigieren, weil er zunächst den Widerstand (blaue Linie) und die 50-Tage-Linie (gelb) überwinden muss. Doch er befindet sich wieder über dem sehr wichtigen 0,618er Fibonacci-Level und könnte bald sogar um 32 Prozent steigen. Warum?

Weil der Index sich immer noch in der Korrektur von seinem Hoch Ende 2021 befindet. Bleibt der ETF über dem wichtigen Level von 0,618, so kann die Korrektur bald als abgeschlossen betrachtet werden. Und aus der Fibonacci-Lehre, die sich am Goldenen Schnitt orientiert bedeutet das dann, dass der MSCI World ETF bis zu seinem 1,618er-Level steigen kann. Und dieses befindet sich aktuell 32 Prozent über uns.

Es ist nicht ausgemacht, dass das sofort oder gar schnell passiert. Das kann sic natürlich über Monate ziehen. Und solange die Zinsen so hoch bleiben und die Wirtschaft schwächelt, so lange wird es auch der MSCI World ETF schwer haben. Doch kommt der Index einmal in Fahrt, dann kann es schnell gehen. Das zeigte auch die jüngste Rallye, die den Crash abwenden konnte.

Für Anleger bedeutet dies: Sparpläne weiterlaufen lassen, den MSCI World ETF erstmal nicht verkaufen, sondern weitere Gewinne ansammeln. Und man sollte sich von kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen.

