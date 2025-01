Wird 2025 beim MSCI World ETF alles anders als Anleger jetzt denken? Was nach dem starken Jahr 2024 passieren dürfte und wie ETF-Anleger sich jetzt richtig positionieren.

2024 war ein sehr starkes Jahr für den Welt-Aktien-Index MSCI World. Um rund 20 Prozent stieg der wichtige ETF, der sich in sehr vielen Anleger-Depots befindet. Doch könnte es 2025 zu einer überraschenden Wende kommen?

MSCI World ETF: Das wird 2025 wichtig

Angetrieben von den starken US-Aktien und vor allem von den Magnificent 7, schoss der MSCI World ETF 2024 nach oben. Nun besteht der Index schon zu über 70 Prozent aus US-Aktien, die restlichen 30 Prozent verteilen sich auf die anderen Aktien aus den Industrieländern. Der ETF dürfte deswegen im Januar und vielleicht sogar in der gesamten ersten Jahreshälfte 2025 von Donald Trump profitieren. Dieser dürfte alles dafür tun, dass es der US-Wirtschaft und den US-Börsen gut geht. ETF-Anleger dürfen sich wegen des starken US-Gewichts im MSCI World ETF ebenfalls darüber freuen.

Doch was passiert, wenn dann mal die Luft raus ist? Schließlich kann selbst ein Donald Trump die Party nicht ewig alleine antreiben? Dürfte der Jahresstart noch euphorisch werden und durch weitere Zinssenkungen, sowie einer möglichen Deeskalation in der Ukraine positiv geprägt sein, so dürften Anleger im Jahresverlauf immer weiter in der Realität ankommen. Sollte es zu Zoll-Konflikten kommen und sollte Trump im Nahen Osten eskalieren, so könnte es auf einmal zur Wende beim MSCI World ETF kommen.

Doch was bedeutet das für Anleger?

Das sollten ETF-Anleger 2025 beim MSCI World tun

Grundsätzlich bietet sich der MSCI World ETF ja als ETF für den Vermögensaufbau an. Wer also noch jünger ist und eher noch weniger Geld angelegt hat, der kann einfach den Sparplan auf den MSCI World laufen lassen. In den vergangenen Jahrzehnten zeigte die Historie schließlich immer, dass der MSCI World auch nach Crashs immer wieder steigt.

Und wir gehen nicht nicht von einem Crash in 2025 aus, doch ewig kann die Party auch nicht weitergehen. Wer unten in den langjährigen Chart von Tradingview schaut, der sieht, dass sich zwei Trendlinien nähern und sich der MSCI World entscheiden muss. Vieles spricht für das oben beschriebene Szenario, dass es bis zum Sommer nächsten Jahres weiter gut aussehen dürfte und dass es dann in der zweiten Jahreshälfte mal zu einer längeren Korrektur kommt.

Dennoch bleibt der MSCI World ETF auch 2025 eins der Basis-Investments und auch der besten Investments.

