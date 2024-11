Wer genau hinschaut, der findet auch in den USA noch günstige Aktien. Wir zeigen, welche Werte momentan nach KGV und KBV günstig sind und wo es zeitgleich hohe Dividenden gibt.

7 unterbewertete US-Aktien mit hohen Dividenden

Aktien, Dividende, KGV, KBV

Für die obige Auswertung haben wir uns die Aktien des S&P 500 Index angeschaut. Zu sehen war, dass es tatsächlich einige Aktien mit einem KGV von weit unter 10 gibt. Die US-Aktienmärkte sind ja traditionell etwas höher bewertet, weswegen solch niedrige KGVs wie oben in der Tabelle schon eine Ausnahme sind. Zudem wollten wir aber auch wissen, wie sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis darlegt (ein Wert von 1,0 ist ein fairer Wert), wie hoch die Dividendenrendite ist und wie die Aktie seit Jahresbeginn performt hat.

Dabei zeigt sich, dass das australische Unternehmen APA, welches in den USA gelistet ist, sowohl ein günstiges KGV von 5,4 als auch eine hohe Dividendenrendite von 4,52 Prozent aufweist. Die Performance in diesem Jahr war beim Unternehmen, welches ungefähr die Hälfte des jährlichen Verbrauchs an Erdgas durch Australien transportiert, eher mau. Anleger legen sich das Papier besser auf die Beobachten-Liste und setzen bei den genial günstigen US-Aktien auf diese:

Übrigens, spannende Dividenden-Aktien mit einer guten Performance finden Sie stets auch im BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Niedriges KGV, hohe Dividendenrendite

Denn etwa bei Arch Capital und Verizon sieht es deutlich besser aus. Beide Aktien befinden sich in einem Aufwärtstrend und konnten neben hohen Dividenden auch gute Kursgewinne für Anleger bereithalten.

Dabei ist die Arch Capital-Aktie aktuell an der 200-Tage-Linie, weswegen sich hier eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten kann. Mit einem KGV von 7,6 und einem KBV 1,68 ist die Aktie günstig bewertet und befindet sich in einem guten Trend. Die hohe Dividendenrendite von 5,22 Prozent tut dann ihr übriges. Dabei bietet das Finanz-Unternehmen Versicherungen, Rückversicherungen und Hypothekenversicherungen an.

Ebenfalls einen guten Lauf in diesem Jahr hatte die Verizon-Aktie. Der Telekommunikations-Konzern befindet sich ebenfalls in einem schönen Aufwärtstrend, bietet eine hohe Dividende von sogar 6,33 Prozent und ist mit einem KGV von unter 10,0 weiterhin nicht teuer. Zudem empfiehlt die BÖRSE ONLINE Redaktion die Verizon-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 46 Euro.

Und lesen Sie passend dazu auch: Aktien von Allianz und Bayer - Gibt es 2025 überraschenden Favoriten-Wechsel?

oder: 10,99% Dividendenrendite und KGV von 3,2 - Die lukrativsten Aktien aus Österreich