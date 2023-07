Der ETF-Anbieter Invesco bringt einen neuen und günstigsten ETF auf den FTSE All World Index auf den Markt. Doch was kann das Produkt? Und eignet sich eher ein ETF auf den MSCI World oder den FTSE All World Index mehr?

Eine Sache kann leicht verwirrend sein: Denn wenn man an der Börse vom Welt-Aktien-Index spricht, dann meint man damit meistens den MSCI World Index. Dieser beinhaltet aber lediglich etwa über 1.500 Aktien aus 23 Industrienationen. Möchte man wirklich weite Teile der Welt abdecken, so gibt es noch den MSCI World All Country Index, der immerhin rund 2.900 Aktien aus 47 Ländern abbildet oder den FTSE All World Index, in welchem sich mehr als 4.100 Aktien befinden und der 90-95 Prozent des Welt-Aktien-Markets abdeckt. Jetzt haben Anleger also die Qual der Wahl: Denn welchen ETF sollte man nehmen? Etwa den ganz neuen Invesco FTSE All World ETF, weil dieser sehr günstig ist?

Neuer Invesco FTSE All-World ETF

Denn das neue Produkt des ETF-Anbieters Invesco ist das günstigste am Markt für den FTSE All World und den MSCI World All Country. In dem ETF, den es als thesaurierende Tranche (ISIN: IE000716YHJ7) und als ausschüttende Variante (ISIN: IE000QLH0G6 ) werden die Aktien physisch gehalten. Das Fondsdomizil ist Irland und die jährlichen Kosten betragen 0,15 Prozent. In der theoretischen Rückrechnung schaffte der ETF in den vergangenen 10 Jahren 131 Prozent, in Jahren noch 47 Prozent und in den letzten 12 Monaten 16,4 Prozent. Wie immer bei Welt-Aktien-Indizes haben die USA den Löwenanteil mit mehr als 60 Prozent. Dahinter folgen Japan (6,9 Prozent), China (3,8 Prozent), Großbritannien (3,6Prozent) und Frankreich (3,0 Prozent).

Die größten Positionen des Index machen Apple (4,53 Prozent), Microsoft (3,97 Prozent), Amazon (1,84 Prozent), Nvidia (1,59 Prozent) und Tesla (1,21 Prozent) aus.

Doch auf welchen Index sollten Anleger eigentlich am besten setzen? Auf den MSCI World, den MSCI All Country oder den FTSE All Country?

Auf welchen ETF sollten Anleger setzen - MSCI World, MSCI World All Country oder FTSE All World?

Wie oben beschrieben hat der FTSE All World die meisten Aktien enthalten und der MSCI World die wenigsten. Dennoch ist ein ETF auf den MSCI World rein von der Performance her in der Vergangenheit der beste gewesen. Denn ein ETF auf den MSCI World konnte in den vergangenen 11 Jahren um 258 Prozent zulegen. Dahinter folgt der FTSE All World mit 227 Prozent und dann der MSCI World All Country mit 221 Prozent.

Anleger beachten aber auch, dass der MSCI World eben nicht die ganze Welt abdeckt. Deswegen haben wir in diesem Artikel Mogelpackung MSCI World ETF – Darum sollten Anleger anders investieren Lösungen präsentiert, wie man noch besser investieren kann. Eine Möglichkeit, um es einfach zu halten, ist dann eben der FTSE All World. Denn hier haben Anleger eine sehr breite Streuung auf über 4.100 Aktien und brauchen dafür nur einen ETF. In diesem Sinne können sie sich den Invesco FTSE All World durchaus genauer anschauen und auch ins Depot legen.

Und lesen Sie auch: Mehrere Banken bieten schon mehr als 4 Prozent Zinsen aufs Festgeld – Klarna, Deutsche Bank, Openbank, Postbank: Hier gibt es am meisten

oder: Dieser Burggraben-ETF ist viel besser als der MSCI World – Was er Anlegern bringt