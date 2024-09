Die meisten Menschen haben den MSCI World ETF im Depot. Doch eine KI prophezeit jetzt, welche ETF die besten der Welt bis 2030 sein werden. Und der MSCI World ETF ist nicht darunter. Sollte man ihn jetzt verkaufen?

Wir haben die KI ChatGPT gefragt, welche ETFs bis 2030 ab jetzt die meiste Rendite bringen werden. Und tatsächlich nannte ChatGPT einige Trends und ETFs, auf die Anleger setzen können. Doch der MSCI World ETF ist nicht darunter:

KI prophezeit: Das sind bis 2030 die besten ETF

So nannte die KI einige Megatrends, auf die Anleger setzen können. Zudem lieferte ChatGPT direkt auch noch die passenden ETFs zu. So sagt die KI zum ersten Megatrend: "Technologie bleibt ein zentraler Wachstumssektor. Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Cybersecurity, das Internet der Dinge (IoT) und weitere technologische Innovationen dürften auch in Zukunft stark gefragt sein."

Als ETFs schlägt die KI einen Nasdaq ETF vor (beispielsweise können Anleger den iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) mit der WKN A0YEDL nehmen. Und laut der KI würde es auch ein weltweiter ETF auf Tech-Aktien tun.

Desweiteren denkt die KI, dass ESG weiterhin ein Thema sein wird und schlägt dafür den iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF vor.

Weiter geht es mit dem Thema Erneuerbare Energien, wobei die KI den iShares Global Clean Energy ETF vorschlägt.

Zudem sieht ChatGPT auch beim Thema Healthcare noch viel Potenzial. Die KI schreibt dazu: "Die alternde Bevölkerung und der technologische Fortschritt im Gesundheitswesen bieten Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum. Innovationen in der Medizintechnik, Genomik, und personalisierter Medizin könnten diesen Sektor langfristig stützen." Als ETF schlägt die KI den iShares Healthcare Innovation ETF vor.

Zudem sieht die KI auch beim Thema Emerging Markets weiterhin viel Aufholpotenzial. Hier können Anleger auf zahlreiche ETFs setzen, aber die KI schlägt den Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing vor.

Doch der MSCI World ETF ist jetzt nicht dabei. Was bedeutet das für Anleger?

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Robo Advisor Vergleich heraus, ob ein Robo Advisor für Sie die beste Anlagestrategie wäre.

Nicht der MSCI World ETF: Wer wird bis 2030 der beste ETF?

Natürlich weiß niemand, welcher ETF bis 2030 am besten performen wird. Die KI ChatGPT hat einfach ein paar ETFs, basierend auf Megatrends vorgeschlagen. Dass der MSCI World ETF dort in der Auflistung nicht dabei ist, könnte daran liegen, dass dieser ETF keinem Megatrend direkt zugeordnet werden konnte.

Anleger sollten natürlich auf keinen Fall den MSCI World ETF verkaufen, zählt er doch seit vielen Jahren zu den zuverlässigsten und stärksten ETFs. Anleger bauen viel mehr ein paar weitere ETFs um den MSCI World herum auf und können hierbei etwa ein paar aus der obigen Auflistung nehmen. Den Kern des Depots sollte aber in jedem Fall der MSCI World ETF darstellen.

Und lesen Sie auch: KI prophezeit: So überraschend wird Nvidia-Aktie nach Zinssenkung performen

oder: 30% noch bis Jahresende - Diese Aktien gehen jetzt durch die Decke