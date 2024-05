Immer mehr Bitcoin-Aktien befinden sich im MSCI World ETF. Wir zeigen, was Anleger jetzt tun sollten und wie viel Bitcoin schon im MSCI World steckt.

Durch die starken Kurszuwächse beim Bitcoin ist die Branche der Kryptowährungen auch für viele Unternehmen und Aktien immer spannender geworden. So gibt es Unternehmen, die Bitcoin kaufen und in ihrer Bilanz halten, um von der Kryptowährung zu profitieren. Und es gibt Unternehmen, die Dienstleistungen rund um Bitcoin und Co anbieten. Und so überraschend viel Bitcoin steckt bereits im MSCI World ETF:

Diese Bitcoin-Aktien stecken im MSCI World ETF

Wir sind alle Aktien durchgegangenen, die Stand 124. Mai 2024 im ishares MSCI World ETF stecken. Und siehe da: Neben der Kryptobörse Coinbase und dem Bezahldienstleister Block Inc von Jack Dorsey befinden sich auch die Bitcoin-ETF Unternehmen Blackrock und Fidelity im MSCI World Index. Doch im ETF stecken auch die Bitcoin-Aktien des Broker Robinhood und des asiatischen Krypto-Unternehmen SBI Holdings.

Spannend wird nun, dass bei der nächsten Index-Zusammenstellung auch Microstrategy neu in den MSCI World ETF aufgenommen wird. Denn das Unternehmen, welches bereits über 200.000 Bitcoin besitzt, hat so stark im Wert zugelegt, dass es sich jetzt für den MSCI World Index qualifiziert. Für Anleger bedeutet dies nun, dass der MSCI World Index immer mehr auf Bitcoin setzt. Zudem könnten diese Bitcoin-Aktien und vor allem Microstrategy davon profitieren, wenn viel Geld in den MSCI World ETF fließt.

Doch was sollten Anleger jetzt konkret tun?

Bitcoin im MSCI World: Das sollten Anleger jetzt tun

Auch wenn sich immer mehr Bitcoin-Aktien im MSCI World befinden, so machen sie aktuell dennoch einen sehr kleinen Anteil am ETF aus. Sie kommen noch nicht mal in die Nähe von einem Prozent Gewichtung. Anleger, die also mehr auf Bitcoin und Bitcoin-Aktien setzen wollen, sollten neben dem MSCI World ETF noch weitere Schwerpunkte setzen. Und wer sich nicht so wirklich mit Bitcoin und Kryptowährungen anfreunden kann, der braucht den MSCI World ETF nun nicht zu verkaufen, weil eben die Gewichtung so gering ist.

Dennoch zeigt dieser Trend, dass immer mehr Bitcoin und Kryptowährungen in den MSCI World ETF Einzug halten. In Zukunft könnten sie ihre Anteile am ETF ausbauen oder es könnten neben Coinbase, Microstrategy und Co noch mehr Bitcoin-Aktien in den Welt-Aktien-Index aufgenommen werden. Anleger lassen den ETF aktuell einfach weiterlaufen, denn die Performance passt und Bitcoin hat den ETF noch nicht übernommen.

Wer noch gezielter auf Kryptowährungen setzen möchte, der schaut sich unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an. In diesem Index befinden sich 10 große Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co.

