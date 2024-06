Warren Buffett PLUS geniale Dividendenstrategie? Wir haben einen ETF gefunden, auf den das Orakel von Omaha persönlich setzt – und das aus gutem Grund...

Warren Buffett (93) gilt als der wohl beste Investor der Welt. Kaum ein anderer hat so ein gutes Gespür dafür, die richtigen Aktien zur richtigen Zeit auszuwählen, wie „das Orakel von Omaha“.

Doch was viele nicht wissen: Buffett begeistert sich ebenso sehr für ETFs. Bereits mehrfach sprach er sich für die passiven Produkte aus, die sich gerade für Laien-Investoren hervorragend eignen würde. Relativ bekannt ist hierbei Buffetts Präferenz für ETFs auf den S&P 500 Index. Doch nun haben wir entdeckt: Das Börsen-Ass setzt im Portfolio von Berkshire Hathaway auch noch auf einen genialen Dividenden-ETF.

Auf diesen spannenden Dividenden-ETF setzt Warren Buffett

Wir haben die Bestände des Berkshire Hathaway Portfolios in der Bloomberg-Datenbank auf ETFs untersucht und entdeckt: Gleich mehrere von ihnen lassen sich darin finden. Einer stach dabei besonders ins Auge: Der Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Der bildet den FTSE High Dividend Yield Index nach und setzt damit überwiegend auf US-Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen.

Dass Buffett Fan von Dividenden ist, ist bekannt. In seinem Portfolio befinden sich gleich mehrere Kandidaten, mit denen sich der Börsen-Guru nebenbei ein hübsches passives Einkommen bildet und pro Jahr mehrere Milliarden US-Dollar nur mit Dividende kassiert. Zudem gelten Unternehmen, die von ihren Gewinnen etwas an ihre Anleger abgeben können, meist als solide und mit stabilem Geschäftsmodell.

Der ETF wurde bereits 2006 aufgelegt und weist auf Sicht von zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Performance von 9,62 Prozent auf. Er setzt auf 556 Aktien. Die größte vertretene Branche darin ist das Finanzwesen, doch auch Industrie, Konsum, Energie und Gesundheit sind stark vertreten. Zu den zehn größten Positionen zählen JP Morgan, Broadcom, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Home Depot, Merck & Co., AbbVie, Walmart und die Bank of America.

So können auch Sie auf Warren Buffetts genialen Dividenden ETF setzen

Für Anleger in Deutschland ist der Vanguard High Dividend Yield ETF leider nur schwer handelbar. Dennoch gibt es Möglichkeiten: So können Sie etwa auf den Vangaurd FSTE All World High Dividend Yield UCITS ETF setzen. Dieser hat seinen Fokus zwar auf mehreren Ländern, doch die USA machen immerhin 43,5 Prozent aus und die Top 10 Positionen sind fast deckungsgleich. Auch hier nimmt die Finanzbranche den größten Teil ein. Dieser ETF bildet den FSTE All-World High Dividend Yield Index nach und setzt weltweit auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.

Wem der Fokus auf die USA jedoch wichtig ist, der kann es mit dem Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF probieren, der den MSCI North America High Dividend Yield Index nachbildet. Auch bei diesem stimmen die Top 10 Positionen stark überein, dieser konzentriert sich hingegen ebenso wie der Buffett ETF fast ausschließlich auf US-Unternehmen.

