Seit neun aufeinanderfolgenden Tagen hat der bekannte Investor Warren Buffett immer und immer wieder bei dieser bekannten Aktie zugeschlagen und besitzt nun fast 29 Prozent am Unternehmen. Um diese Aktie handelt es sich.

Wenn ein Investor wie Warren Buffett (93) an gleich neun aufeinanderfolgenden Tagen immer und immer wieder bei ein und derselben Aktie zuschlägt, dann schaut die Börsenwelt genau hin. Denn das „Orakel von Omaha“ gilt als der wohl beste Investor der Welt.

Mit seiner Firma Berkshire Hathaway hat er Renditen erzielt, die den Markt immer wieder schlagen konnten. Und nun zeigt ein Blick auf die Trades von Berkshire Hathaway, dass Buffett im Juni an neun aufeinanderfolgenden Tagen immer und immer wieder bei einer ganz bestimmten Aktie zugeschlagen hat.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen investieren? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Aktien-Positionen von Milliardären wie Warren Buffett setzt.

Bei dieser Aktie schlägt Warren Buffett gerade immer wieder zu

So berichtete „CNBC“, dass Buffett vom fünften Juni bis zum 17. Juni an jedem Handelstag Aktien des Öl-Giganten Occidental Petroleum gekauft hat. Dabei handelt es sich dabei um einen Kauf von 7,3 Millionen neuen Aktien. Buffett erhöhte seine Beteiligung am Unternehmen so auf über 255 Millionen Aktien und einen Anteil von fast 29 Prozent.

Berkshire Hathaway schlug erstmals im ersten Quartal 2022 bei Occidental zu, heute ist sie die sechstgrößte Position im Portfolio. Gegenüber CNBC sagte Buffett, dass er mit dem Kauf begonnen hätte, nachdem er einst die Mitschrift einer Telefonkonferenz gelesen habe. „Ich habe jedes Wort gelesen und gesagt, dass dies genau das ist, was ich tun würde", so Buffett. Außerdem führe der CEO von Occidental, Vicki Hollub, „das Unternehmen auf die richtige Weise“.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Plus beim Umsatz von 2,4 Prozent auf 28,92 Milliarden US-Dollar sowie einem Plus beim Gewinn je Aktie von 1,5 Prozent auf 3,75 Prozent. Im Jahr darauf rechnen sie sogar bei beiden Komponenten mit einem zweistelligen Wachstum. Die Aktie liegt seit Jahresanfang drei Prozent im Plus. Ein günstiges Schnäppchen, wie Warren Buffett es sonst bevorzugt, ist die Occidental-Aktie im Vergleich zu früher derzeit aber nicht unbedingt. So liegt das KGV aktuell bei etwa 17, das durchschnittliche der vergangenen fünf Jahre bei 13. Die Mehrheit der Analysten rät derzeit sogar zum Halten der Aktie, ein Kursziel von 72 US-Dollar bietet allerdings 17,5 Prozent Kurschance.

Lesen Sie auch: Profi-Investoren schlagen zu: Diese Aktie könnte die nächste große Wachstumsstory werden

Oder: Millionen-Verkäufe: Warren Buffett reduziert Aktien von chinesischem E-Autohersteller BYD