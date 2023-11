Obwohl Warren Buffett vor allem als Aktien-Investor bekannt ist, schwört er auf einen ETF, in den seine Familie sogar einmal den Großteil seines Erbes investieren soll. Das Geniale: Man kann mit diesem ETF kein Geld verlieren

Warren Buffett ist bekannt dafür, der beste Investor der Welt zu sein. Wie keiner sonst schafft er es, auf die richtigen Aktien zur richtigen Zeit zu setzen und mit ihnen ein Vermögen einzufahren. Was viele nicht wissen: Warren Buffett ist nicht nur Fan von Aktien. Sondern auch von ETFs.

Immer wieder predigt er, wie sehr sich diese gerade für Laien eignen würden, da es für diese oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen, wie er bereits in einem Brief an die Aktionäre im Jahr 2013 erklärte. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“. Nicht nur das: Selbst in seinem Testament sei es vorgesehen, dass 90 Prozent von dem, was er seiner Familie vererbt in einen S&P 500 Indexfonds fließen soll.

Warren Buffett ist ein Mann der Worte: Denn er betont nicht nur immer wieder, wie viel er von ETFs hält, sondern besitzt auch selbst welche. Im Portfolio von Berkshire Hathaway befinden sich derzeit ein S&P 500 ETF von Vanguard als auch von SPDR. Das Geniale: Mit diesen ETFs kann er kein Geld verlieren. Und das steckt dahinter.

Darum kann Warren Buffett mit diesem ETF nur gewinnen

Es ist kein Zufall, dass sich Warren Buffett ausgerechnet für einen ETF auf den S&P 500 entschieden hat. Nicht nur ist das Orakel von Omaha für sein Zitat „Wetten Sie niemals gegen Amerika“ bekannt. Es steckt tatsächlich etwas Handfestes dahinter. Denn Untersuchungen zeigen, dass wenn Sie zwischen dem Jahr 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert hätten und die Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht.

Und das, obwohl Sie in dieser Zeit diverseste Krisen hätten treffen können – etwa Weltkriege, die Dotcom Bubble, die Finanzkrise. Das zeigt ein Bericht von „The Motley Fool“ anhand einer Analyse des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research. Sie hätten also ab 1900 zu jedem möglichen Zeitpunkt einsteigen können. Wenn Sie Ihre Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in jedem der 104 möglichen Endjahre von 1919 bis 2022 eine positive Gesamtrendite erzielt. Ein Anlageerfolg in 104 von 104 Fällen — 100 Prozent Gewinnchance! Nicht nur das: Etwa die Hälfte der 104 Endjahre lieferte eine jährliche Rendite, die zwischen neun und 17,1 Prozent lag, nur wenige einzelne von ihnen brachten fünf Prozent oder weniger. Bei dieser Strategie spielte es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt Sie eingestiegen wären. Ob sich die Börsen etwa gerade neuen Hochs oder Tiefs näherten.

Das durchschnittliche jährliche Wachstum des S&P 500 der vergangenen 20 Jahre liegt laut Daten von Bloomberg bei etwa zehn Prozent. Wenn sich dieses Wachstum auch die kommenden Jahre fortsetzt und Sie heute 10.000 Euro in einen ETF auf den S&P 500 investieren würden, so hätten Sie nach zehn Jahren daraus bereits mehr als als Doppelte gemacht.

Wer also genügend Zeit und Geduld hat, einen ETF auf den S&P 500 zu kaufen und sein Geld für mindestens 20 Jahre zu halten, sollte sich über zukünftige Marktschwankungen und Krisen keine Sorgen machen müssen.

