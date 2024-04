Wer jetzt schnell ist, kann mit der Rheinmetall-Aktie bis zu 11,75 Prozent Zinsen innerhalb einen Jahres verdienen. Warum das viel Sinn macht und welchen Sicherheitspuffer es für Anleger gibt.

Denn mit der Aktienanleihe auf Rheinmetall mit der WKN: HS5YKP können Anleger jetzt bis zu 11,75 Prozent Zinsen in den kommenden 12 Monaten verdienen. Dabei sollten Anleger aber auf jeden Fall diese Punkte beachten:

11,75 Prozent Zinsen mit der Rheinmetall-Aktie verdienen: Macht das Sinn?

Wichtig: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und Rheinmetall hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der Rheinmetall-Aktie bezieht.

Das Gute für Anleger ist: Egal wie sich die Rheinmetall-Aktie entwickelt, sie bekommen auf jeden Fall die 11,75 Prozent Zinsen in den kommenden 12 Monaten. Es sei denn, der Emittent geht pleite. Sollte die Rheinmetall-Aktie dann am Bewertungstag (17.04.2025) auf oder über dem Basispreis von 450 Euro notieren, so erhalten Anleger neben den Zinsen auch das Investierte Kapital vollständig zurück.

Doch liegt der Kurs der Rüstungs-Aktie unter dem Basispreis, dann passiert Folgendes:

"Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." In diesem Fall könnte es einen Verlust für Anleger geben, sofern der Kurs der Aktie unter der Verlustschwelle (siehe Chart von Tradingview unten) notiert.

Aktienanleihe auf Rheinmetall - Eine gute Alternative?

Anleger müssen bedenken, dass es bei einer Aktienanleihe keine Dividende gibt. Da Rheinmetall ohnehin keine riesige Dividende bezahlt, sind Anleger mit den 11,75 Prozent Zinsen ohnehin gut bedient. Weil der Basispreis sich Stand 16. April 2024 noch rund 18 Prozent unter dem Kurs befindet, gibt es einen schönen Sicherheitspuffer. Die Rheinmetall-Aktie kann ja noch bis auf den Basispreis fallen, ohne dass Anleger Rendite einbüßen.

Sollte das Papier allerdings stärker fallen, dann würde sich die Aktienanleihe nicht lohnen. Und sollte die Rheinmetall-Aktie stärker steigen und über den Outperformance-Punkt hinwegkommen, dann wäre ein direktes Investment in die Aktie besser gewesen.

Allerdings ist diese Aktienanleihe auf Rheinmetall eine gute Alternative für Anleger, die Zinsen verdienen wollen und gleichzeitig gerne einen gewissen-Risikopuffer haben möchten.

