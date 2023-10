Wer sich ein zusätzliches Weihnachtsgeld verdienen möchte, der kann sich dies durch Zinsen mit dem Festgeld aufbauen. Wie das funktioniert und bei welchen Banken das gelingen kann.

In knapp zwei Monaten ist bereits Weihnachten. Einige Menschen bekommen Weihnachtsgeld, aber längst nicht alle. Wer sich also ein zusätzliches Weihnachtsgeld aufbauen möchte, der kann dafür die hohen Zinsen beim Festgeld nutzen. Und so geht es:

Hohe Zinsen beim Festgeld sorgen für Weihnachtsgeld

Dazu muss direkt gesagt sein: Für dieses Jahr Weihnachten wird das mit dem Festgeld schwierig. Denn die meisten Festgeld-Verträge gehen über 6 oder 12 Monate und da ist Weihnachten dann eher schon vorbei. Doch keine Sorge: Denn wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie sich 2.000 Euro Weinachtsgeld direkt schon fürs nächste Jahr sichern. Und dann ist nächstes Jahr die Freude noch größer. Und wer jetzt enttäuscht ist, der findet in diesem Artikel schnelle Abhilfe:

So, kommen wir nun zu den Zinsen auf dem Festgeld. Denn wer jetzt 46.200 Euro auf dem Festgeld von Klarna+ anlegt, der erhält in 12 Monaten satte Zinsen von 4,33 Prozent und damit 2.000 Euro vor Steuern. Klarna bietet bei einer Laufzeit von 12 Monaten aktuell die höchsten Zinsen im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich. Dabei unterscheidet sich Klarna+ vom normalen Angebot bei Klarna (4,25 Prozent) darin, dass Klarna+ mit leicht höheren Zinsen nur über das Smartphone abschließbar ist. Hier geht es direkt zum Festgeld von Klarna+

Doch auch bei der J&T Direktbank gibt es mit 4,20 Prozent Zinsen für 12 Monate Festgeld ebenfalls hohe Zinsen. Hier benötigen Sparer dann 47.600 Euro für 2.000 Euro Weihnachtsgeld im nächsten Jahr. Hier geht es zur J&T Direktbank

Die höchsten Festgeld-Zinsen von Banken aus Deutschland gibt es übrigens bei der CreditPlus (4,0 Prozent), der KT Bank (4,0 Prozent) und bei der Postbank (3,75 Prozent). Bei der Postbank bräuchten Sparer dann etwas mehr als 53.000 Euro, um auf 2.000 Euro Weihnachtsgeld vor Steuern durch Zinsen mit dem Festgeld zu kommen.

Unmöglich ist es also nicht, sich für nächstes Jahr ein schönes Weihnachtsgeld mi Zinsen vom Festgeld zu organisieren. Etwas Geld müssen Sparer mitbringen, doch vielleicht machen ja auch bereits 500 Euro oder 1.000 Euro Zinsen in 12 Monaten Freude, sodass Sparer weniger Geld anlegen brauchen.

