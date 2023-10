Buy-and-Hold-forever Aktien sind Papiere, welche Anleger für immer im Depot halten können. Und aktuell bieten diese Aktien wie Microsoft, LVMH, Mercedes, Allianz, DSM und Apple Kurspotenziale von bis zu 49 Prozent. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese Buy-and-Hold-forever Aktien haben bis zu 49 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Buy-and-Hold-forever-Aktien

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index (investierbar über ein Zertifikat) hat die BÖRSE ONLINE-Redaktion 30 Buy-and-Hold-forever-Aktien versammelt, die unserer Meinung nach für die Ewigkeit gemacht sind. Diese unverwüstlichen Aktien laufen seit Jahren gut und bieten auch noch hohe Kurspotenziale. Doch wie viel Kurspotenzial bieten die einzelnen Aktien aus diesem Index nun?

Das höchste Kurspotenzial mit 49 Prozent bietet aktuell der Chemie-Konzern DSM-Firmenich. Allerdings geht es mit der Aktie, in diesem Jahr immer weiter bergab und das Papier sieht im Chart nicht so schön aus. Besser wirkt da die deutsche Aktie von Mercedes, welche mittlerweile mit 38 Prozent Kurspotenzial den zweiten Rang im Aktien für die Ewigkeit-Index belegt. Trotz einer ausgedehnten Korrektur trauen die Analysten bei Bloomberg dem deutschen Autobauer immer noch einiges zu. Auch bei der Mercedes-Aktie sollten Anleger aber auf eine Trendwende warten, bevor sie stärker investieren.

Und auf den dritten Rang schafft es die Luxus-Aktie von LVMH. Doch auch hier sind eher sinkende Kurse für diese hohen Kursziele verantwortlich. Denn auch für die LVMH-Aktie ging es zuletzt immer weiter bergab und weil nicht alle Analysten bei Bloomberg jede Woche ihre Kursziele ändern, entstehen dann hohe Kurspotenziale. Anleger nehmen also für eine Anlageentscheidung nicht nur das Kurspotenzial und die Meinung der Analysten, sondern schauen sich auch immer den Chart, die fundamentalen Daten und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens an.

Kurspotenziale von Microsoft, Apple und Allianz

Doch auch wenn es aktuell Aktien mit mehr Kurspotenzial als die großen und beliebten Schwergewichte gibt, so schneiden diese in Sachen Chancen doch ganz gut ab. Immerhin Microsoft soll laut den Analysten bei Bloomberg (denn aus ihren Kurszielen ergeben sich die obigen Kurspotenziale) aktuell noch um 19,53 Prozent steigen können. Dabei befindet sich die Microsoft-Aktie sogar wieder komfortabel über der 50-Tage-Linie und in Euro gesehen schon fast wieder am Allzeithoch.

Bei der Allianz-Aktie sind es immerhin noch 13,98 Prozent Potenzial, weil die Allianz in den vergangenen Tagen ebenfalls korrigierte. Solange die Aktie aber über ihrer 200-Tage-Linie bleibt, ist der Aufwärtstrend intakt. Und bei Apple sind es aktuell noch 12,74 Prozent Potenzial. Dies hat damit zu tun, dass die Aktie etwas verlor und somit jetzt mehr Kurspotenzial nach oben bietet.

Zudem gibt es mit Stora Enso (4,57 Prozent), Costco (4,52 Prozent) und Equinor (-5,65 Prozent) Aktien, die nicht mehr allzu viel Potenzial aufweisen. Hier können Anleger bei den Einzelwerten auch immer mal Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen.

Und lesen Sie auch: DZ Bank verrät: Aktien sind historisch günstig und darum kommt es zur Jahresendrallye

oder: Warum Sie bei der besten Luxus-Aktie der Welt jetzt noch zuschlagen sollten

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Mercedes-Benz, Allianz.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Das Vorstandsmitglied dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.