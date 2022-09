Um den Inflationsausgleich müssen sich die Vorstandschefs der DAX-Unternehmen keine Sorge machen: Die Vorstandsgehälter seien im vergangenen Jahr gegenüber dem Corona-Jahr 2020 im Schnitt um 24 Prozent auf 3,92 Millionen Euro gestiegen, ermittelte die Aktionärsvereinigung DSW gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Controlling der Technischen Universität München. Von Sonja Funke

Das sei das 53-fache des durchschnittlichen Gehalts der Mitarbeiter, sagte Lehrstuhlinhaber Gunther Friedl am Mittwoch. Die Vorstandsvergütungen, die sich zumeist an den Gewinnen und Aktienkursen orientieren, seien zum ersten Mal nach drei Jahren wieder gestiegen. Angesichts des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen müssten die Vorstände in diesem Jahr allerdings wieder mit Einbußen rechnen.

Wer ist der Spitzenverdiener der DAX-Chefs?

Spitzenverdiener ist mit 19 Millionen Euro erneut Steve Angel, Vorstandschef des Gasekonzerns Linde. Der Zweitplatzierte Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess erhielt zwölf Millionen Euro; er musste im August den Chefsessel räumen. Auf Rang drei folgt SAP-Chef Christian Klein mit neun Millionen Euro, knapp gefolgt von Adidas-Chef Kasper Rorsted, der angesichts des kriselnden China-Geschäfts für das kommende Jahr seinen Rückzug angekündigt hat. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing belegt den fünften Platz.