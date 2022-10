Das ist keine steile Behauptung, sondern die Meinung von Brian Sozzi, dem Aktienexperten und Moderator bei Yahoo Finance. Man sollte dem Mann also lauschen, wenn er seine Warnungen ausspricht. Und darum ist Ihr Geld im Oktober in Gefahr.

Grund Nummer 1: Neue Inflationsdaten verheißen nichts Gutes

Denn in dieser Woche werden wieder wichtige Inflations-Daten aus den USA erwartet. „Die Kerninflation übt weiterhin eine erhebliche Dynamik aus“, betonte Wells Fargo-Ökonomin Sarah House in einer Kundenmitteilung.

Auch am Freitag, als die Arbeitsmarktzahlen bekanntgegeben wurden und es sich andeutete, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen kann, brachen die Märkte ein. Sollte die Inflation weiter hoch ausfallen, dürften die Märkte erneut in die Tiefe stürzen.

Grund Nummer 2: Schlechte Ergebnisse der Unternehmen

Diejenigen Unternehmen, die bereits Zahlen für das dritte Quartal meldeten, enttäuschten. Und in dieser Woche geht die Berichtssaison ja erst los.

Experten weisen darauf hin, dass der Markt die neue wirtschaftliche Normalität einer Stagflation noch gar nicht eingepreist hätten. Eine Stagflation ist insofern schlecht, als dass eine hohe Inflation und niedriges bis gar kein Wachstum zusammenfallen. Das ist immer schlecht für Aktien. Also dürften die Märkte auch wegen der Unternehmensgewinne erneut baden gehen.

Grund Nummer 3: Die Meinung der Manager

Wenn die Unternehmen ihre Zahlen präsentieren, dann schielt die Börse mit einem Auge gar nicht mehr auf diese Zahlen, sondern auf die Erwartungen des Managements an die Zukunft. Denn an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Doch weil es so viele bärische Themen gibt, dürfte sich kaum ein Manager euphorisch zeigen. Dafür ist die Fallhöhe auch viel zu hoch. Ein Manager muss auf die Gefahren für das Geschäft hinweisen und hier gibt es viele, wie Goldman Sachs hervorhebt: "„Themen, die das Management besprechen sollte: (1) Gegenwind für den Umsatz aufgrund eines stärkeren US-Dollars, (2) Gegenwind für die Margen aufgrund einer erhöhten Inflation und hoher Lagerbestände, (3) Steueränderungen, die 2023 in Kraft treten.“

So kommt man also zu dem Schluss, dass der Oktober an den Börsen sehr heftig werden könnte. Das Geld der Anleger ist in akuter Gefahr. Aber nicht nur das Geld von Anlegern. Denn auch Sparer verlieren durch die hohe Inflation viel Kaufkraft. Und alle verlieren an Wohlstand, wenn es den Unternehmen schlecht geht, sie Jobs kürzen oder weniger Geld investieren. Deswegen sollte jeder auf sein Geld achten. Und das schützen Sie am besten so.