5 Euro am Tag hört sich nicht viel an. Doch mit dieser Summe lässt sich sowohl ein Vermögen aufbauen, als auch Urlaube finanzieren oder Anschaffungen für den Alltag bewältigen. Und das beste daran ist: Sie müssen keinen Finger dafür rühren, sondern verdienen die 5 Euro am Tag mit Zinsen und dem Tagesgeld.

Fünf Euro am Tag machen im Monat rund 150 Euro und im Jahr ganz genau 1.825 Euro. Das ist eine ordentliche Summe, die man dann als Zinsen bekommt. Damit lässt sich sowohl der Vermögensaufbau finanzieren, als auch ein Teil des Alltags oder der Jahresurlaub. Doch wie kommt man nun einfach an diese 5 Euro am Tag?

5 Euro am Tag mit Zinsen verdienen

Mittlerweile können Sie ganz einfach auf dem Tagesgeld anlegen und dort von höheren Zinsen profitieren. Etwa bei der C24 Bank, einer Tochter von Check24, erhalten Sie aktuell 4,06 Prozent Zinsen für 12 Monate. Um nun jeden Tag umgerechnet 5 Euro zu erhalten (die Ausschüttung erfolgt zwar nicht jeden Tag, aber immerhin einmal im Monat), brauchen Sie rund 45.000 Euro. Das ist nicht wenig, aber durchaus machbar. Und selbst wenn es nicht direkt die 5 Euro am Tag sind, sondern vielleicht 3 Euro oder 4 Euro: Ein Anfang ist gemacht. Und hier geht es direkt zum Angebot der C24 Bank.

Und beim Anbieter FollowMyMoney erhalten Sie aktuell sogar 4,18 Prozent Zinsen pro Jahr. Bedeutet: Hier benötigen Sie 43.700 Euro, um jeden Tag umgerechnet 5 Euro an Zinsen zu verdienen. Hier geht es direkt zum Angebot.

Weitere Zinsen finden Sie immer im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich

Und was ist, wenn das eigene Vermögen noch nicht so groß ist, dass es für 5 Euro Zinsen am Tag reicht?

So bauen Sie sich ein Vermögen mit 5 Euro am Tag auf

Auf der anderen Seite können Sie Ihr Vermögen anfangs ja auch erst mit 5 Euro am Tag füttern, bis Sie das Geld eines Tages wieder zurückerhalten. Denn 5 Euro am Tag sind ja 150 Euro, die Sie jeden Monat investieren können. Und hier lohnt es sich, auch auf Aktien und ETFs zu setzen. Am besten investieren Sie die Hälfte ihres frei verfügbaren Geldes in weltweit gestreute Aktien und einen ETF auf den MSCI World. Lesen Sie dazu auch: MSCI World ETF: Diese drei ETFs sind jetzt die besten für ein Investment in den Welt-Aktien-Index MSCI World

Die übrige Hälfte ihres Geldes stecken Sie in ein hochverzinsliches Tagesgeld und in ein gutes Festgeld. Gute Festgelder finden Sie im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich. So nutzen Sie die aktuell hohen Zinsen und bekommen eine garantierte Rendite. Diese ist an der Börse nicht immer garantiert, doch etwa der MSCI World brachte historisch jedes Jahr im Schnitt 9 Prozent. So bauen Sie Ihr Vermögen erstmal auf, um dann irgendwann auch jeden Tag 5 Euro Zinsen zu bekommen.

Lesen Sie dazu auch: Finanzielle Freiheit mit Tagesgeld oder Festgeld erreichen – Ist das erst ab 7 Prozent Zinsen möglich?

Hinweis: In diesem Vergleich kommen teilweise sogenannte Affiliate-Links zum Einsatz. Um Ihnen unsere Informationen kostenlos anbieten zu können, erhalten wir in einigen Fällen Vergütungen, wenn Sie auf diese Links klicken (z. B. "Depot eröffnen"). Diese Affiliate-Links und die damit verbundenen Vergütungen haben keinen Einfluss auf unsere Inhalte. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen objektive Inhalte zu bieten und Sie unabhängig zu informieren.

Rechtliche Hinweise: Dieser Vergleich stellt keine vollständige Marktübersicht dar (§ 18 Abs. 6 ZKG). Alle Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.