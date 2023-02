Wird 2023 an den Börsen ein super Jahr oder stürzen die Aktien bald wieder ab. Ein Börsenexperte verrät jetzt, welcher geheime Zyklus den Lauf der Börsen vorgibt und worauf Anleger sich einstellen müssen.

Johannes Hirsch sagt mit eine verschmitzten Lächeln: "Ich kann Ihnen sowohl ein Szenario von stark steigenden Börsen aufzeichnen, als auch eines aufmalen, in dem die Aktienmärkte crashen." Im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE verrät er, welcher Zyklus seiner Meinung nach den Lauf der Börse vorherbestimmt und was demzufolge als Nächstes passieren müsste. Was Johannes Hirsch Anlegern nun rät, dass sehen Sie jetzt im neuen Video.

Inflation, Japan, Notenbanken

Außerdem verrät der Finanzexperte, warum der Markt die Verschuldung Japans aus den Augen verloren hat, wieso das aber brandgefährlich werden kann. Zudem erklärt Johannes Hirsch, weshalb die Inflation deutlich abnehmen, die Preise aber weiter steigen könnten und wieso die Notenbanken nicht ernst genommen werden.

Wie smart ist Ihr Geld? Auf dem neuen YouTube-Kanal Smartes Geld von BÖRSE ONLINE reden die besten Wirtschafts-, Finanz- und Börsen-Experten Deutschlands über die schönste Nebensache der Welt: Unser Geld. Überraschende Erkenntnisse, starke Meinungen und die besten Empfehlungen für Ihr Vermögen geben Ihnen die Experten Jens Ehrhardt, Frank Fischer, Hendrik Leber, Johannes Hirsch oder Folker Hellmeyer.