Die TF Bank erhöht die Zinsen für das Tagesgeld auf 3,35 Prozent. Es ist der höchste Zinssatz in Deutschland für ein Tagesgeldkonto. Und dennoch ist Vorsicht geboten.

Seit dem 17. Mai hat die TF Bank den Tagesgeldzinssatz deutlich angehoben. So schreibt die Bank selbst in einer Mitteilung: "Die TF Bank hat den Tagesgeldzinssatz für Neukunden auf 3,35% p.a. erhöht. Dieser Zinssatz gilt für 4 Monate und für Einlagen bis 100.000 EUR. Als Bestandskunde sowie im Anschluss an den Aktionszeitraum erhält man den jeweils gültigen Standardzinssatz von derzeit 1,3% p.a. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich auf das Tagesgeldkonto."

Hier geht es direkt zum Angebot der TF Bank.

Allerdings bedenken Sparer: Der hohe Zinssatz gilt lediglich für 4 Monate. Auf Sicht von 12 Monaten kommt die TF Bank beim Tagesgeld lediglich auf eine Rendite von 2,0 Prozent. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht berauschend. Etwa im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich gibt es aktuell 12 Banken, die auf Sicht von 12 Monaten höhere Zinsen beim Tagesgeld bieten.

Für Sparer ist es also immer auch wichtig, nicht nur die Höhe der Zinsen auf dem Tagesgeld bei neuen Angeboten zu beachten, sondern auch deren Laufzeit. Man kann also auch bei Banken in einem Jahr mehr Zinsen auf dem Tagesgeldkonto bekommen, die nicht auf den ersten Blick die höchsten Zinsen bieten.

